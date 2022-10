﻿Flughafen Hannover startet ohne Probleme in die Herbstferien

Die Abfertigung am Flughafen Hannover läuft zum Start der Herbstferien wieder. Probleme wie im Sommer scheinen nicht zu erwarten.

Entspannt in den Urlaub: Die Geschwister Melissa und Maurice Meyer waren weit vor Abflug am Flughafen Hannover.

Hannover. Der Start in die Herbstferien ist am Flughafen Hannover dieses Mal weitgehend reibungslos verlaufen. Anders als noch im Sommer kam es kaum zu längeren Wartezeiten. Die Bundespolizei und auch das private Sicherheitsunternehmen an den Airportkontrollen hatten Sonnabend ausreichend Personal vor Ort.

Sonnabend früh starteten in den ersten Stunden 29 Maschinen, allein elf davon nach Antalya. „Es waren alle Abfertigungsspuren besetzt. Wenn das so weitergeht, bin ich optimistisch“, berichtet Flughafensprecher Sönke Jacobsen. Chaotische Situationen mit überlangen Schlangen, verspäteten Abflügen und verpassten Verbindungen wie noch im Sommer könnten damit erst einmal beendet sein.

Warten auf den Check-in: Vorsichtige Urlauber sind teils bereits vier Stunden vor Abflug am Flughafen. © Quelle: Christian Behrens/HAZ

Jeweils rund 22.000 Passagiere sollten Sonnabend und Sonntag am Flughafen ankommen oder abfliegen. Während in Niedersachsen die Ferien beginnen, gehen sie in Nordrhein-Westfalen zu Ende. Deshalb kehren auch viele Urlauber zurück.

Schlangen vor den Schaltern bilden sich jetzt vor allem dann, wenn Reisende bereits weit vor dem Check-in am Flughafen eintreffen. So stellten sich die ersten Urlauber für den Mittagsflug ins ägyptische Hurghada bereits gegen 10 Uhr an. Der Schalter öffnete gegen 11.40 Uhr, der Abflug war auf 13.40 Uhr terminiert.

„Wir raten inzwischen, erst dann zu kommen, wenn die Schalter geöffnet sind“, sagt Flughafensprecher Jacobsen. Doch die überpünktlichen Urlauber wirkten entspannt. „Wir sind lieber ein oder zwei Stunden zu früh da, als wegen einem Stau oder anderen Zwischenfällen den Flug zu verpassen“, sagt der 29-jährige Maurice Meyer.