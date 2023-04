﻿Städtische Hallenbäder im Nordosten Hannovers bleiben monatelang geschlossen

Hannover. Bewohner der nordöstlichen Stadtteile Hannovers müssen derzeit lange Wege in Kauf nehmen, um ein paar Bahnen in einem Hallenbad zu schwimmen. Das liegt daran, dass seit Anfang der Woche sowohl das Nord-Ost-Bad als auch das Vahrenwalder Bad für viele Monate geschlossen bleiben. Grund ist nicht die anstehende Freibadsaison, sondern dringende Reparaturarbeiten in den maroden Bädern. Zudem befindet sich das Misburger Bad, ebenfalls ein Hallenbad im Nordosten Hannovers, noch bis Ende des Jahres im Bau.

Sanierungsprogramm über 21 Millionen Euro

Die Stadt hat ein Bädersanierungsprogramm mit einem Volumen von rund 21 Millionen Euro aufgelegt. Das ist nötig, weil Hannovers Bäder in die Jahre gekommen sind und dringend modernisiert werden müssen. Hierzu zählen auch das Vahrenwalder Bad und das Nord-Ost-Bad. Zudem schließt die Stadt jedes Jahr ihre Hallenbäder zu Beginn der Freibadsaison Anfang Mai. Das Badpersonal aus den Schwimmhallen zieht dann um in die Freibäder. Die Schließzeiten der nordöstlichen Bäder im Überblick:

Vahrenwalder Bad: Die Schwimmhalle in der Vahrenwalder Straße bleibt bis Sommer kommenden Jahres geschlossen. Grund sind dringende Sanierungsarbeiten an der Dachkonstruktion sowie eine Erneuerung der Lüftungsanlage. Knapp 5 Millionen Euro hat die Stadt dafür veranschlagt. Das Vahrenwalder Bad wurde 1980 erbaut und ist seitdem nicht saniert worden. Das Dach wies in den vergangenen Jahren immer wieder undichte Stellen auf, die die Stadt von Fachfirmen flicken ließ. Vor drei Jahren machte eine Firma die Stadt darauf aufmerksam, dass Feuchtigkeit in die Dämmung unter dem Dach eingezogen sei. Ein Gutachten ergab, dass die Statik der Dachkonstruktion nicht gefährdet ist, dennoch müsse das Dach dringend erneuert werden.

Dicht: Das Vahrenwalder Bad öffnet erst im kommenden Jahr wieder – wegen dringender Reparaturen. © Quelle: Katrin Kutter

Nord-Ost-Bad: Das Bad bleibt nach Angaben der Stadt bis 2. Juli geschlossen. Die Verwaltung hat für diese Zeit mehrere Reparaturen geplant. So sollen der Saunabereich erneuert und die Beleuchtung der Schwimmhalle verbessert werden. Für die nächsten Jahre stehen weitere Bauarbeiten an: 2024 und 2025 will die Stadt Sanitärbereiche und Umkleiden modernisieren.

Neue Bäderlandschaft: So soll das Misbruger Bad aussehen. © Quelle: Krieger Architekten/Ingenieure GmbH, Velbert

Misburger Bad: Für insgesamt 26 Millionen Euro baut die Stadt in öffentlich-privater Partnerschaft eine neue Schwimmhalle mit Freibadgelände. Das alte Misburger Bad war vor sieben Jahren geschlossen worden. Die Bauschäden, die infolge der letzten Sanierung aufgetreten waren, hatten nur noch einen Abriss zugelassen. Jetzt entstehen eine Schwimmhalle mit 25-Meter-Becken sowie eine Saunalandschaft. Das Freigelände dürfte vor allem für Familien attraktiv sein: Neben zwei Schwimmbecken lässt die Stadt einen Abenteuerspielplatz und eine Matschgrube errichten. Im November 2023 soll alles fertig sein.