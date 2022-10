﻿Auch in Hannover wird es zu Halloween wieder gruselig

Für die einen ist Halloween Kommerz, für die anderen ein riesen Spaß. Fest steht: Wer mitfeiern will, braucht ein Kostüm. Wir haben uns in Hannover nach Ideen umgehört.

Hannover. Durch die Straßen wandelnde Zombies, abgetrennte Gliedmaßen, Kürbisse mit fiesen Fratzen: Zu Halloween wird es wieder gruselig in Hannover. Scharen von verkleideten Kindern werden am 31. Oktober auf der Jagd nach Süßigkeiten von Tür zu Tür ziehen, Hexen und Vampire auf Halloweenparties mit Gruselbüfett und Kunstblut feiern.

Geisterbräute und blutige Nonnen

Noch immer ist Halloween in den USA ein viel größeres Ereignis als hier in Deutschland. Doch die Popularität wächst von Jahr zu Jahr – auch in Hannover. Eine Entwicklung, die vor allem im Handel spürbar ist. „Der Trend ist stärker und stärker geworden. Die Umsätze im Bereich Halloweendeko und Verkleidung steigen enorm“, berichtet Martin Prenzler, Vorsitzender der City-Gemeinschaft. Vor allem Geisterbräute, blutige Nonnen und Engel seien in diesem Jahr besonders gefragt. „Und die Figuren aus Horrorfilmen wie ‚Halloween’ oder ‚Freitag, der 13.’“, sagt Tamy-Teres Weigelt vom Geschäft „Party Fiesta“ in der Ernst-August-Galerie.

Weitere Kostümideen für Halloween

Fiese Zähne, dunkle Augenhöhlen und zotteliges Haar: Die schaurige Maske (21,99 Euro) scheint gerade frisch einer Gruft entsprungen zu sein und ist wahrlich zum Fürchten. Auch die vielen Spinnen auf dem dreiteiligen Set (39,99 Euro, alles bei Galeria Karstadt Kaufhof) dürften bei dem ein oder anderen ein Schaudern auslösen. © Quelle: Katrin Kutter

Alles eine Frage der Accessoires: Ein Halloween-Kostüm muss nicht zwangläufig viel Geld kosten. Oft reichen schon die richtigen Accessoires für den entscheidenden Gruselfaktor. Der schimmernde Umhang (19,99 Euro) wurde mit einem passenden Hut (4,99 Euro), einer Maske vom Día de los muertos (12,99 Euro) und einer entsprechenden Kette (9,99 Euro) kombiniert. Die kleine Horror-Puppe (9,99 Euro, alles bei Galeria Karstadt Kaufhof) ist ein besonders schauriger Hingucker. © Quelle: Katrin Kutter

Neben Vampiren und Hexen gehört das Skelett zu den Klassikern unter den Halloween-Kostümen. Der enge Jumpsuit wird mit zwei langen Armstulpen ergänzt (40 Euro, „Party Fiesta“ in der Ernst-August-Galerie), ist aber mit dem leichten Stoff eher für Parties drinnen geeignet, als für die Süßigkeitenrunde mit den Kindern. In Kombination mit der Totenkopf-Maske (20,99 Euro) erinnert das Kostüm an den mexikanischen Feiertag „Día de los muertos“, bei dem die Toten gefeiert werden. © Quelle: Katrin Kutter

Gar nicht so lustig: Mit riesigem Mund, fiesem Grinsen und schadenfrohem Blick sorgt der Joker für Angst und Schrecken. Das Kostüm (30 Euro, „Party Fiesta“ in der Ernst-August-Galerie) besteht aus einem Oberteil und dem übergroßen Kopf, durch den man dank eines Netzstoffes hindurchblicken kann. Alternativ zum Joker bieten sich für Fans von Horrorfilmen auch Kostüme von Figuren wie Michael Myers („Halloween“) oder dem Serienmörder Jason aus „Freitag, der 13.“ an. © Quelle: Katrin Kutter

Das Nonnenkostüm (39,99 Euro) gehört laut Verkäuferin Tamy-Teres Weigelt zu den Trends für Halloween 2022. Natürlich darf es zu Halloween nicht die brave Schwester vom Kloster nebenan sein, sondern es gehört eine extra Portion Grusel dazu. Mit abgerissenem Fuß an der Kette (9 Euro), blutverschmiertem weißen Kragen und Horrormaske (22 Euro, alles bei „Party Fiesta“ in der Ernst August Galerie) ist Gänsehaut garantiert. © Quelle: Katrin Kutter

Auch in Hannover gibt zu Halloween Partys

Und nicht nur Deko-Geschäfte und Supermärkte profitieren von Halloween, sondern auch die Partyindustrie. Denn längst ist das Fest nicht mehr eines, das nur von Kindern gefeiert wird: Ob Infinity Club, Bei Chéz Heinz oder Rocker, in den Nächten vor Halloween gibt es in der Stadt eine ganze Reihe von Parties, bei denen Mumien und Monsterbräute bis in die Morgenstunden feiern können. Und das schon einige Tage vor dem 31. Oktober.

Der 31. Oktober ist übrigens ein Feiertag in Niedersachsen – denn am selben Tag ist Reformationstag. Die meisten Geschäfte bleiben also an diesem Montag geschlossen. Aber einige Läden sind trotzdem vorbereitet und halten bereits an den Tagen vorher Bonbons für kleine Süßigkeitenmonster bereit.

Von Maren Tinz