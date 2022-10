﻿Das sind die zehn gruseligsten Halloweenpartys in Hannover

Monster feiern besser: Wir stellen die schrecklichsten Halloween-Partys in Hannover vor.

Wo feiert man Halloween in Hannover am besten? Von Kostümwettbewerb über Karaoke bis zur Kinderdisco hat die Stadt einiges im Angebot. Wir stellen zehn ausgewählte Partys in einer Übersicht vor.

