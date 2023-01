Insbesondere in der Langen Laube haben Bezirksratspolitiker etliche Luxuslimousinen und Sportwagen mit Handwerker-Parkausweisen gesichtet. Die Stadt Hannover kündigt jetzt an, genauer hinzuschauen, wer den Freiparkschein bekommt.

Hannover. Luxuslimousinen, SUVs und flache Sportwagen – bei vielen Autos in der Langen Laube und am Marstall steckt ein Handwerker-Parkausweis unter der Windschutzscheibe, der die Fahrer der Karossen berechtigt, auch in Verbotszonen zu parken. Die Grünen im Bezirksrat Mitte haben seitenweise Fotos der angeblichen Handwerker-Fahrzeuge geschossen, um ihrer Forderung nach schärferen Kontrollen Nachdruck zu verleihen. Jetzt reagiert die Stadt Hannover und kündigt an, genauer hinzuschauen, wer in den Genuss eines Freiparkscheins kommt. Zudem äußert die Verwaltung den Verdacht, dass gefälschte Handwerker-Parkausweise im Umlauf sein könnten.