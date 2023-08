﻿Hanebuth-Prozess in Spanien: Warum es seit einem halben Jahr kein Urteil gibt

Hannover/Madrid. Ein halbes Jahr nach dem letzten Verhandlungstag in einem Vorort von Madrid wartet der Chef des aufgelösten Hells-Angels-Charters Hannover, Frank Hanebuth (58), immer noch auf das Urteil in seinem Spanien-Prozess. Ein Sprecher des Nationalen Gerichtshofes in San Fernando de Henares erklärt das erneute Stocken des Verfahrens mit „der hohen Arbeitsbelastung der zuständigen Kammer“. Zudem ist auch in Spanien gerade Urlaubszeit.

Zuletzt war am 10. Februar gegen Hanebuth und insgesamt weitere 48 Angeklagte verhandelt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 58-Jährigen vor, zwischen 2009 und 2013 der Kopf einer Bande auf Mallorca gewesen zu sein, legt ihm Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Bedrohung und illegalen Waffenbesitz zur Last.

Urteil Anfang September?

Nach der Urlaubszeit könnte es in dem Verfahren, das vor etwas mehr als zehn Jahren mit einer spektakulären Razzia namens „Operation Casablanca“ auf Mallorca begonnen hatte, endlich zu einem Urteil kommen. Hanebuths Madrider Anwältin, Ana Madera, rechnet mit einer Verkündung in der ersten Septemberwoche.

Mit großer Wahrscheinlichkeit muss Hanebuth deshalb aber nicht mehr vor Gericht erscheinen – einen weiteren Termin vor dem Nationalen Gerichtshof wird es nach Einschätzung seiner Verteidigerin nicht geben. Stattdessen dürfte Hanebuth Post von der spanischen Justiz erhalten: „Die Urteile werden schriftlich verkündet“, weiß Madera.

Festnahme 2013: Frank Hanebuth in Handschellen nach der Razzia auf Mallorca. © Quelle: dpa

Nach neun Verhandlungstagen hatte die Verteidigung im Februar Freispruch für Hanebuth gefordert. Die Staatsanwaltschaft beantragte dagegen für den Rocker-Chef zwölf Jahre Haft. Nach der Razzia und seiner Festnahme 2013 hatte Hanebuth bereits zwei Jahre in U-Haft in Gefängnissen auf Mallorca und in Madrid gesessen.

Wohl kein neuer Haftbefehl

Sollte der 58-Jährige nun tatsächlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden, bedeutet das nicht automatisch, dass die spanische Justiz erneut einen Haftbefehl gegen ihn erlässt. Das liege daran, dass das Urteil „noch nicht rechtskräftig“ wäre, erklärt seine Anwältin. Madera würde Rechtsmittel einlegen. Andersherum gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Staatsanwaltschaft Gleiches im Falle eines Freispruchs tun würde.

Der Rocker-Chef selbst hofft nun auf ein baldiges Ergebnis in seinem Spanien-Prozess: „Erst danach kann man wieder anfangen, sein Leben richtig zu planen“, so Hanebuth.

