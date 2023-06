﻿Leo Rebella macht Kunst aus alten Konzertplakaten

Hannover. Wenn man tagsüber eine Frau sieht, die an der Faust oder der Glocksee alte Konzertplakate abreißt, dann ist das vielleicht Leo Rebella (30). „Die Mitarbeiter von Aha und der Stadtreinigung kennen mich schon“, erzählt die Künstlerin und lacht. Mit Taschen voller Plakatreste fährt sie dann in ihr Atelier und sortiert die Beute nach Farben und Drucktypen. Ist sie in anderen Städten unterwegs, macht sie das in ihrem Hotelzimmer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn aus den Schnipseln mit Schlagworten, Telefonnummern oder anderen lokalen Referenzen macht Leo Rebella Kunst. „Mixed Media“, so nennt sich die Mischung aus Drucken, Schablonen, Plakatresten, Acryl- und Graffitifarbe. Im Mittelpunkt stehen fast immer Stars und Popikonen wie David Bowie, Madonna, Pamela Anderson oder Leonardo di Caprio, aber auch mit Marvelfiguren hat die gebürtige Garbsenerin (Leo Rebella ist ihr Künstlername) schon gearbeitet.

19 Destinationen im Jahr

Nach dem Abitur geht sie nach Basel und studiert sechs Jahre Kunstgeschichte. Für den Master wechselt sie nach Göttingen, schreibt ihre Abschlussarbeit am Sprengel Museum in Hannover. Schwerpunkt: frühe Computergrafik der 1950er- und 1960er-Jahre. Im Anschluss arbeitet sie in einer Galerie auf einem Kreuzfahrtschiff, macht Führungen, führt Auktionen durch. Sie holt nach, was sie während des Studiums nicht schaffte: 19 Destinationen in einem Jahr. Als sie gerade in der Karibik ist, bricht die Corona-Pandemie aus. Das Beste, was ihr passieren konnte, findet sie heute. „Wäre ich damals nicht nach Hause gereist, hätte ich vielleicht mein Talent nie entdeckt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Elvis und lokale Referenzen: Dieses Werk von Leo Rebella hängt im „Leinegold“. © Quelle: Katrin Kutter

Der erste Schritt? Für ihre eigene Wohnung entwirft sie ein Bild mit Künstlerin Frida Kahlo, eine Freundin kauft es ihr sofort ab. Also macht Rebella weiter. Derzeit hängt ihre Kunst im „Leinegold“ (Königstraße 53), eine Ausstellung im Urban Loft Hotel in Köln hat sie hinter sich, in Berlin wurde ein neues Urban Loft Hotel gerade mit 25 ihrer Werke bestückt. „Inzwischen kann ich sehr gut von meiner Kunst leben“, verrät sie. Die 80 mal 80 Zentimeter großen Werke starten bei etwa 400 Euro. „Ich scheue mich nicht davor, kommerzielle Kunst zu machen. Weil ich auch verkaufen möchte.“

Deshalb fertigt Rebella hauptsächlich Auftragsarbeiten an. Für Kanzleien, für Büros, für die Gastronomie, aber auch für Privatpersonen. „Solch personalisierte Kunst bietet der Markt oft nicht. Ich kann alles Mögliche einarbeiten: die Frau eines Auftraggebers, sein Auto, sein Haustier. Die Kunden haben Lust darauf, sie wollen sich selbst auf Kunst sehen.“

Lesen Sie auch

Die Basis aller Werke jedoch sind die Plakate, die Rebella von den Wänden reißt. „Früher habe ich es nachts gemacht, aber da werden die Leute misstrauisch und denken, dass ich etwas Illegales tue. Ist es aber nicht.“ Rebella verwendet nämlich nur Plakate, die an unzulässigen Wänden, also wild aufgehängt wurden, oder von Wind und Wetter bereits beschädigt sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie mag es, die Geschichten hinter den Plakaten zu entdecken. „Das älteste Plakat, das ich einmal frei gelegt habe unter unzähligen Schichten, war von 2004.“ Wenn Graffiti-Künstler über die Plakate gesprayed haben, vermische sich ihre Kunst mit deren Stil. „Ich fand Streetart immer schon interessant. Auch Werbung. Sie spiegelt Zeitgeist wieder.“

Aber wird es Plakate in ein paar Jahren noch geben? „Ich denke schon. Ein Plakat drängt sich dir im Stadtbild einfach auf. Ob du es wahrnehmen wolltest oder auch nicht.“ Hingucken ist angesagt. Auch bei Rebella. Der Künstlername kommt jetzt erst mal in ihren Personalausweis. Oder auf eines ihrer nächsten Werke. Meist gestempelt. Drei große Buchstaben: LEO.

HAZ