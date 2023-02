﻿1. FC Magdeburg mit 10.000 Fans in Hannover: Zustände wie beim Derby?

Hannover. „Alle nach Hannover!“ Die Fans des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg machen seit vielen Wochen mobil. Die „Aktion 10.000 – das größte Auswärtsspiel seit dem Mauerfall“ wurde vom Klub und der Ultra-Szene massiv forciert. Hannover 96 räumte für das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) die komplette Südtribüne der Arena frei, um einen Mix aus 96- und Magdeburg-Fans zu vermeiden. Knapp 7000 Fans haben dort Platz. Nun riefen die Magdeburger – Klub und Fanszene – dazu auf, auch in den benachbarten Blocks Tickets zu kaufen, um die 10.000er-Marke zu erreichen.

Die Stimmung ist gereizt, die Partie ist ein sogenanntes Risikospiel, Magdeburg gilt auch wegen einer freundschaftlichen Verbindung zu Eintracht Braunschweig in der Fanszene als Rivale. Es herrschen Derby-ähnliche Zustände. Die Polizei ist mit einem massiven Aufgebot vor Ort.

Wie ist die Stimmungslage?

35.000 Zuschauer werden am Sonntag erwartet, davon 10.000 aus Magdeburg. Beim 1. FC Magdeburg ist die Lage auch sportlich brisant. Gewinnt Favorit 96, dürfte die Stimmung beim abstiegsgefährdeten Klub noch gereizter sein als ohnehin schon. Hannovers Fans hingegen erwarten den ersten Sieg des Jahres. Eigentlich sportlich spannende Voraussetzungen. Aber es gibt auch Spannungen unter den Fanszenen. Magdeburg und 96-Rivale Eintracht Braunschweig pflegen eine lose Fanfreundschaft.

Pyrotechnik im Fanblock von Hannover 96 beim Hinspiel: Nach dem Abpfiff kam es zu Ausschreitungen. © Quelle: Christian Schroedter/imago (Archiv)

Zuletzt im Januar organisierten die Fanszenen ein Benefizturnier gemeinsam mit dem FC Basel. Da Braunschweig bereits Freitagabend in Düsseldorf spielt, ist zu erwarten, dass einige „Touristen“ aus Braunschweig mit nach Hannover kommen. Nach Abpfiff des Hinspiels (4:0 für Hannover) kam es zu Ausschreitungen zwischen Hooligans der Magdeburger und 96-Fans auf dem Platz. Es flogen Bengalos, wegen eines Feuers auf der Gästetoilette musste das Stadion wegen des Feueralarms kurz nach dem Abpfiff geräumt werden.

Wo sind die Fanmärsche geplant?

Die 96-Anhänger wollen in der Altstadt ihren Marsch bereits um 9 Uhr starten, für die Magdeburg Fans geht es vom Hauptbahnhof aus mit den S-Bahn-Linien nach Linden-Fischerhof. Die Bundespolizei rechnet mit etwa 4500 Magdeburger Fans, die mit dem Zug zum Hauptbahnhof reisen und mit der S-Bahn Richtung Linden-Fischerhof umsteigen. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Obi-Markt in Linden. Um 11 Uhr wollen die Fans dann zum Stadion ziehen. So könnten sie – wie schon beim Derby gegen Braunschweig – in Richtung Süden von der Polizei zum Stadion eskortiert werden. Der Eingang Süd und Süd/West am Stadion ist ausschließlich für Fans der Gästemannschaft vorgesehen. Die Polizei hat zudem Fanzonen festgelegt, außerhalb der gekennzeichneten Zonen sind Fanmärsche verboten.

Gilt ein Alkoholverbot?

Am Spieltag werden auf dem Südvorplatz und im Südbereich des Stadions keine alkoholhaltigen Getränke ausgeschenkt, heißt es dazu in einer Faninfo der Polizei. Ein generelles Alkoholverbot soll es aber nicht geben. Dennoch soll es stichprobenartige Kontrollen am Einlass geben. „Ab 1,6 Promille Atemalkoholkonzentration wird der Eintritt verwehrt und die Eintrittskarte verfällt“, heißt es dazu in der Faninfo. Bei dem „Spiel mit erhöhtem Sicherheitsrisiko“ schenkt der Caterer im Gästebereich der Heinz-von-Heiden-Arena keinen Alkohol aus. Das betrifft den kompletten Süden des Stadions.

Wo gibt es Möglichkeiten zum Parken?

Die Polizei Hannover empfiehlt, für die Anreise zum Stadion ausreichend Zeit einzuplanen und möglichst den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Für Heimfans stehen gebührenpflichtige Parkplätze auf dem Schützenplatz zur Verfügung. Gästefans können den Parkplatz der Firma Komatsu in der Marianne-Baecker-Allee nutzen. Busparkplätze für Gäste stehen am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg zur Verfügung.

Wie geht die Polizei mit dem Spiel um?

Offene Feindschaft zwischen den Fangruppen beider Vereine könne die Polizei nicht erkennen allerdings eine gewisse Rivalität, sagt Marcus Schmieder von der Polizeidirektion Hannover. „Wir bereiten uns entsprechend darauf vor. Auch bei der Bundespolizei ist man vorbereitet. „Aufgrund des Hinspiels ist da schon eine erhöhte Achtsamkeit gegeben“, sagt Sprecher Kevin Müller.

Mögliche Auseinandersetzungen habe man im Blick, so Schmieder. Ziel der Polizei: Größere Fangruppen zu trennen, vor allem die Fanmärsche. „Wir wollen nicht, dass die sich vermischen.“ Um das auch am Hauptbahnhof zu gewährleisten, will die Bundespolizei die Gästefans dort in Empfang nehmen. Sie können dann mit den S-Bahnlinien 1, 2 und 5 in Richtung Linden-Fischerhof weiterfahren. Um die Einschränkungen gering zu halten, sollen die Fans dann auf möglichst direktem Weg ins Stadion kommen. „Deswegen möchten wir auch keine großen Umwege nehmen“, so Schmieder.

Welche Einschränkungen gibt es rund um das Stadion

Rund um das Stadion sperrt die Polizei gleich mehrere Straßen ab Sonntagmorgen für Autos. Sie sollen bis zum späten Nachmittag andauern. Zwischenzeitlich könnte zudem die Culemannstraße gesperrt werden. Dazu gibt es am Spieltag in der Zeit von 5 bis 18 Uhr mehrere Halteverbote.

Wie sieht es am Hauptbahnhof aus?

Nicht nur die S-Bahnen in Richtung Linden-Fischerhof werden deutlich stärker durch Fans frequentiert sein, auch auf den Strecken Magdeburg - Braunschweig - Hannover und Stendal - Wolfsburg - Hannover sowie Halberstadt - Goslar - Hannover wird es nach Angaben der Bundespolizei voll werden. Entlastungs- und Sonderzüge werden nicht eingesetzt. In normalen Bahnen könnte es also ziemlich voll werden. Auch am Hauptbahnhof Hannover könnte es voll werden, vor allem zur Hin- und Abreisezeit von 7.30 bis 12.30 Uhr und von 15.30 bis 19 Uhr. Das gilt wegen der Umstiege übrigens auch für den Braunschweiger Bahnhof.

Wie lief es im letzten Derby?

Die Umstände ähneln jenen eines Derbys von 96 gegen Braunschweig. Das Fazit nach dem 1:1 zwischen 96 und Braunschweig im September 2022 in Hannover fiel positiv aus. Trotz einiger Provokationen durch beide Fanlager im Vorfeld blieb das Niedersachsenderby weitestgehend friedlich. Abgesehen von Böllern und Pyro, die sowohl in der Stadt aber auch im Stadion gezündet wurden, verzeichnete die Polizei bis zum Abend keine Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Gruppen. Ein Aufeinandertreffen beider Lager konnte verhindert werden.

Sicherheitskonzept ging laut Polizeiangaben auf: Ein positives Fazit des Derbys in Hannover. © Quelle: Ilona Hottmann (Archiv)

Entsprechend positiv fiel das Fazit des Einsatzleiters Detlef Hoffmann aus. „Unser Sicherheitskonzept ging voll auf und konnte das gewährleisten, was heute im Vordergrund stand – eine störungsfreie Sportveranstaltung.“ Außerdem lobte er die Polizistinnen und Polizisten – und die vernünftigen Anhänger beider Mannschaften: „Mein Dank gilt den friedlichen Fußballfans und den zahlreichen Beamtinnen und Beamten, die heute für die Sicherheit in der hannoverschen Innenstadt und im Stadion gesorgt haben.“