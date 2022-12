Hannover: 100 Freikarten fürs Handball-Länderspiel Deutschland gegen Island

Hannover. Gleich Anfang des Jahres wird Hannover zur Handball-Hochburg Deutschlands: Mit zwei Trainingslagern in Vinnhorst und Barsinghausen bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft auf die 28. Weltmeisterschaft vom 11. bis zum 29. Januar in Schweden und Polen vor. Dazwischen liegen zwei letzte Tests, die es in sich haben. In Bremen und eben der ZAG-Arena Hannover am 8. Januar geht es gegen den WM-Mitfavoriten Island, von genau dieser so sportlichen Insel stammt Deutschlands Nationaltrainer Alfred Gislason. Anpfiff in der 10.000 Zuschauer fassenden Arena auf dem ehemaligen Expo-Gelände ist um 15.30 Uhr, die Heimspielstätte der Recken ist schon ausverkauft. Wir haben noch Karten für Sie!

Den Fans werden sogar zwei Spiele geboten: bereits ab 13 Uhr trifft am 8. Januar die deutsche U 21 im Rahmen eines Vier-Nationen-Turniers auf Frankreich, mit den jungen Recken-Stars Justus Fischer und Renars Uscins. Gewinnen Sie mit Ihrer HAZ 50x2 Tickets, mitmachen ist ganz einfach:

https://aktion.haz.de/angebot/dhblaenderspielhaz

Wir wünschen Ihnen viel Glück!