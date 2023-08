Kleingartensuche in Hannover: 14 neue Parzellen in Vahrenwald

Hannover. Die Nachfrage nach Kleingartenparzellen ist riesig in Hannover. So groß, dass der Verband der Kleingärtner in den kommenden zehn Jahren 5000 neue Parzellen fordert. Nun gibt es einen kleinen Lichtblick: Der Verein Friedenau Vielfalt sucht für 14 neue Parzellen die ersten Pächterinnen und Pächter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kleingärten Hannover: Freie Flächen in Öko-Projekt

Die neuen Kleingärten befinden sich an der Straße Im Othfelde im Stadtteil Vahrenwald. Es sind die ersten fertigen Parzellen eines Modellprojekts mit dem Ziel eines ökologischen Gärtnerns im sozialen Miteinander. Mit einer Fläche von jeweils 150 bis 250 Quadratmetern sind sie etwas kleiner als üblich. Dafür sind sie aber umgeben von großzügigen naturnah gestalteten Frei- und Gemeinschaftsflächen, die rund ein Viertel der Gesamtfläche des Kleingartenparks ausmachen und künftig durch die Vereinsmitglieder gemeinsam gepflegt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Interessierte können sich an den Kleingärtnerverein (KGV) Friedenauer Vielfalt e.V. wenden: telefonisch unter (0511) 699718 oder per E-Mail unter info@bzvhannover.de. Alternativ ist auch der Kontakt zum Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover möglich: telefonisch unter (0511) 16835040 oder per E-Mail unter 67.3Kleingaerten@hannover-stadt.de.

HAZ