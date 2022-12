﻿15 Weihnachtsstuben öffnen Heiligabend in Hannover – Anmeldungen notwendig

Lieder, Gebäck und Geschichten: In der Weihnachtsstube des Kommunale Seniorenservice Hannover in Kleefeld – hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr – verbringen 20 Seniorinnen und Senioren ein paar schöne Stunden.

Hannover. Niemand muss Heiligabend allein zu Hause verbringen. In Hannover gibt es seit 1962 die Weihnachtsstuben, die ältere und bedürftige Menschen dazu einladen, gemeinsam zu feiern und eine schöne Zeit zu verbringen. In diesem Jahr bieten 15 Träger am Sonnabend, 24. Dezember, verschiedene Programme an. Da werden unter anderem musikalische Beiträge präsentiert, Weihnachtsgedichte und Geschichten vorgetragen, Spiele gespielt oder Lieder gesungen. Auch Gottesdienste und Andachten können gemeinsam besucht werden. Im Zentrum steht der gemütliche „Plausch“ am Tisch. Es gibt Punsch, gebackene Weihnachtsleckereien und traditionell Herzhaftes zu essen.

Das Angebot der Weihnachtsstuben richte sich insbesondere an ältere, alleinstehende Menschen ab Ende 50, erzählt Jutta Schulte, Abteilungsleiterin Soziale Dienste im Diakonischen Werk. „Viele sind gesundheitlich eingeschränkt und können nicht einfach weit weg zu ihren Verwandten fahren“, sagt sie. Gerade im Zuge der Corona-Pandemie seien die Menschen vorsichtiger geworden und häufiger allein. Es gehe bei den Weihnachtsstuben darum, für einen Abend ein Stück Familienersatz zu bieten und schöne Erinnerung an die Kindheit zu wecken.

Heiligabend nicht allein sein: In den Weihnachtsstuben der Stadt Hannover können Alleinstehende und Bedürftige ein paar festliche Stunden verbringen. © Quelle: Samantha Franson

Stuben für rund 600 Menschen

Auf dem Hofe des Diakonischen Werks Hannover an der Burgstraße finden etwa 100 Personen Platz. Weitere 500 einsame oder hilfsbedürftige Menschen können kostenlos in die Weihnachtsstuben der Stadtteile kommen. Die Feier im Diakonischen Werk, die vorwiegend von wohnungslosen Menschen besucht wird, sei ohne die Arbeit der 20 ehrenamtlichen Helfer nicht denkbar, so Schulte. Um jedem Interessierten einen Platz anbieten zu können, sei es wichtig – so Schulte – sich vorher anzumelden. Damit die Träger der Stuben die Kontaktdaten kennen und sie im Notfall über einen Ausfall informieren können. Für Wohnungslose ist eine Voranmeldung nicht notwendig.

Seit Jahren koordinieren die Diakonie und die Stadt Hannover die Weihnachtsstuben gemeinsam. Trotz des städtischen Zuschusses seien die Veranstalter weiterhin auf Spenden angewiesen, so Schulte. In den Jahren der coronabedingten Einschränkungen war die Anzahl der Weihnachtsstuben auf zehn zurückgegangen. „Dieses Jahr hoffen wir wieder auf volle Stuben“, sagt Schulte. Der Bedarf sei nach wie vor da.

Das sind die Angebote nach Stadtteilen:

Döhren: Die Projektgruppe Quartierstreff an der Borgentrickstraße 13 organisiert eine Weihnachtsstube für 25 Personen. Für das Angebot von 15 bis 17.30 Uhr kann sich unter der Telefonnummer (0511) 16833495 angemeldet werden.

Döhren: Die Interkulturelle Weihnachtsstube in der evangelisch-lutherischen Auferstehungsgemeinde im Gemeindehaus, Helmstedter Straße 59, veranstaltet ein Programm von 16.30 bis 20 Uhr. Es gibt Platz für 60 Personen. Ein Besuch ist mit Anmeldung unter der Telefonnummer (0511) 85959276 möglich.

Groß-Buchholz: Eine Privatinitiative in den Räumen der Firmengruppe Gundlach, Warburghof 1. Die Stube ist für 25 Menschen konzipiert, es gibt Programm von 16 bis 22 Uhr. Anmeldung und Rückfragen sind unter der Telefonnummer (0176) 51128643 möglich.

Kleefeld: Der Kommunale Seniorenservice Hannover veranstaltet von 14 bis 16 Uhr in der Begegnungsstätte für Senioren, Rodewaldstraße 17, eine Weihnachtsstube für 20 Personen. Um eine Anmeldung wird unter der Telefonnummer (0511) 16843684 gebeten.

Neben Liedern und Gesprächen gibt es auch Gebäck. © Quelle: Archiv

Linden: Die Johanniter laden Heiligabend 20 Menschen in die Begegnungsstätte gegenüber dem Wohncafé, Pfarrlandstraße 3, ein. Programm gibt es von 15 bis 18 Uhr. Interessierte können sich unter der Telefonnummer (0511) 21 34241 oder (0162) 2119564 anmelden.

Linden: Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Linden-Nord veranstaltet eine Weihnachtsstube im Gemeindehaus, am Bethlehemplatz 1. Programm wird es von 14.30 bis 19.30 Uhr geben. Besuch mit Anmeldung unter der Telefonnummer (0511) 9239970.

List: Maximal 20 Menschen können in der Matthäuskirche, Wöhlerstraße 13, gemeinsam Zeit verbringen. Von 15 bis 20.30 Uhr lädt die evangelisch-lutherische Johannes- und Matthäus-Kirchengemeinde dazu ein. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer (0511) 666922 erforderlich.

Mitte: Das Diakonische Werk Hannover lädt 100 Personen auf den Hof des Diakonischen Werkes, Burgstraße 10. Von 15 bis 18 Uhr gibt es vor Ort Programm. Interessierte können sich unter der Telefonnummer (0511) 3687116 anmelden.

Mitte: Der Verein Neues Land der Christlichen Drogenarbeit veranstaltet im SOS-Bistro an der Steintorfeld 4a ein Programm von 17 bis 21 Uhr an. Der Besuch ohne Anmeldung ist möglich.

Mitte: Ka:punkt, die katholische Kirche in der City, veranstaltet an der Grupenstraße 8 von 18 bis 20.30 Uhr ein Programm. Anmeldung unter der Telefonnummer (0511) 27073910.

Mitte: Die Heilsarmee lädt zum gemeinsamen Feiern Am Marshall 25 ein. Programm gibt es von 13.30 bis 15.30 Uhr. Anmelden kann man sich am Donnerstag, 22. Dezember, vor Ort, solange Plätze vorhanden sind.

Ricklingen: Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Michaelis veranstaltet im Gemeindehaus der Michaeliskirche, Pfarrstraße 72, eine Weihnachtsstube. Programm gibt es von 15.30 bis 17.30 Uhr. Besuch mit Anmeldung unter der Telefonnummer (0511) 421262.

Südstadt: Das Team des Seniorenzentrums Südstadt, Hilde-Schneider-Allee 6, bietet zehn Menschen einen Ort, um gemeinsam Heiligabend zu feiern. Für den Besuch von 15 bis 19 Uhr ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer (0511) 981910 nötig.

Vahrenheide-Sahlkamp: Im Gemeindehaus der Tituskirche, Weimarer Allee 60, veranstaltet die evangelisch-lutherische Titus-Epiphanias-Kirchengemeinde am Heiligabend ein Programm von 19 bis 22 Uhr für maximal 15 Personen. Anmeldung unter Telefon (0511) 632609 oder (0511) 632359.

Vahrenwald: Nach einer Andacht lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Vahrenwald 20 Personen von 18.30 bis 21 Uhr in den Evangelischen Treffpunkt, Vahrenwalder Straße 109, ein. Eine Anmeldung ist dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 10 bis 13 Uhr und Mittwochnachmittag von 16 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 3506636 möglich.

Von Jakob Spruck