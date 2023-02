﻿15 Jahre Ahmadiyya-Moschee Hannover: „Islam ist in Deutschland angekommen“

Ihr Bau war damals hoch umstritten: Vor 15 Jahren öffnete die Ahmadiyya-Moschee in Hannover ihre Pforten. Mittlerweile sind viele Ressentiments verschwunden. Doch bis dahin war es ein weiter Weg – und dieser ist noch nicht am Ende.

Hannover. Die Sonne hat den Zenit überschritten, es ist Zeit für das Mittagsgebet. Mit sanfter Stimme intoniert der Imam den Gebetsruf: „Allahu Akbar“ – „Gott ist der Größte“. Eine Handvoll Männer hat sich an diesem Dienstag in der Stöckener Ahmadiyya-Moschee versammelt, gemeinsam verneigen sie sich Richtung Mekka.

„Um diese Zeit sind die meisten bei der Arbeit“, sagt Imam Jawad Ahmad nach dem Gebet, „aber bei großen Veranstaltungen ist es hier so voll, dass die Leute auf dem Flur sitzen müssen.“ Rund 600 Gläubige gehören zu seiner Gemeinde, die meisten haben ihre Wurzeln in Pakistan. Auch am Donnerstagabend war die Moschee gut besucht: Rund 100 Menschen feierten dort das Jubiläum der Ahmadiyya-Bewegung.

„Gott ist der Größte“: Mittagsgebet an einem Werktag in der Amadiyya-Moschee. © Quelle: Simon Benne

Mehr als 40.000 muslimische Menschen sollen nach vorsichtigen Schätzungen in Hannover leben, doch keine Moschee in der Stadt sieht so sehr auch nach einer Moschee aus wie jene auf der Schwarzen Heide. Nirgendwo sonst in Hannover wird der Islam so sichtbar wie hier. Vielleicht auch deshalb hat kaum ein Gebäude in den vergangenen Jahrzehnten so heftige Debatten ausgelöst wie dieses. Bis zur Fertigstellung der Moschee vor 15 Jahren gab es zahlreiche Baustopps und immer wieder hitzige Diskussionen mit Anwohnern.

„Muslime sind hier akzeptiert“

Eine Art Bürgerinitiative versuchte den Bau damals zu verhindern, Nachbarn fürchteten Dreck, Lärmbelästigung, zugeparkte Straßen – und teils mischten sich in die Befürchtungen auch islamfeindliche Ressentiments. Nach einer Auflage der Stadt durfte das 16 Meter hohe Minarett schließlich nicht begehbar sein, Lautsprecher für öffentliche Gebetsrufe wurden gar nicht erst angebracht.

Mit Kuppel und Minarett: die Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde in Stöcken. © Quelle: Simon Benne

Heute, nach 15 Jahren, ist von einem Kulturkampf indes nichts mehr zu spüren. „Es hat nie irgendwelche Probleme gegeben“, sagt der 75-jährige Werner Bause, der mit seinem Hund nahe der Moschee unterwegs ist, „die Muslime sind hier akzeptiert.“ Eine Frau, die in der benachbarten Siedlung am Gartenzaun steht, sieht das ähnlich: „Wenn doch nur alle Nachbarn so friedlich wären“, sagt sie. Und eine 56-Jährige, die seit Langem auf der Schwarzen Heide lebt, bricht eine Lanze für die Moscheegemeinde: „Jeder soll bei uns seinen Glauben leben können“, sagt sie.

Islamische Tradition: In der Moschee gibt es einen Raum für die rituellen Waschungen vor dem Gebet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Mit unseren Nachbarn verstehen wir uns gut, viele haben uns schon besucht“, sagt Gemeindepräsident Ehsan Farooqi, „unser Verhältnis ist harmonisch.“ Seine Gemeinde hat einiges dafür getan: Bei Neujahrsempfängen und beim Tag der offenen Moschee am 3. Oktober öffnet sie regelmäßig ihre Pforten.

„Viele Nachbarn haben uns schon besucht“: Ehsan Farooqi ist der Präsident der Ahmadiyya-Gemeinde. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Immer wieder präsentiert sie sich mit Infoständen in der City. Die Gemeinde organisiert Blutspende- und Baumpflanzaktionen, Obdachlosenprojekte und Charityläufe für soziale Zwecke. Und nach Silvester fegen Ehrenamtliche aus der Gemeinde den Böllerdreck auf den Straßen zusammen.

Vorurteile abgebaut

„Persönliche Gespräche helfen, Vorurteile abzubauen“, sagt Imam Ahmad, „und unsere Moschee ist eigentlich immer offen.“ Von den einst befürchteten Missionierungsversuchen ist in der Nachbarschaft keine Rede mehr. „Nach unserem Verständnis ist Missionieren im Islam gar nicht erlaubt“, sagt der Imam.

Ehrenamtliches Straßenfegen: Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde beseitigen am Neujahrstag den Silvestermüll. © Quelle: Christian Behrens

Die Ahmadiyya-Bewegung versteht sich als Reformgemeinde; sie entstand 1889 im damaligen Indien. Ihr Gründer Mirza Ghulam Ahmad gilt den Gläubigen als der von mehreren Religionen erwartete Messias. In Pakistan und anderen Ländern wird Ahmadiyya teils als unislamisch angesehen und verfolgt; zahlreiche Gläubige flohen in den vergangenen Jahrzehnten ins Exil.

Gut besucht: Zur Jubiläumsfeier in der Ahmadiyya-Moschee kamen rund 100 Gäste. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Wir trennen streng zwischen Religion und Staat“, sagt der Imam. „Unsere Gemeinde finanziert sich selbst“, betont er. Geld aus dem Ausland nehme man nicht. „So sind wir politisch unabhängig und keinem Staat etwas schuldig.“ Der 28-jährige wuchs selbst in Kassel auf, er studierte im Ahmadiyya-Ausbildungszentrum im hessischen Riedstadt-Goddelau und wirkt seit rund drei Jahren als Imam in Stöcken.

Noch gibt es Feindbilder

Seine Gemeinde setzt konsequent auf Integration und interreligiösen Dialog. „Liebe für alle – Hass für keinen“ steht demonstrativ auf einem Schild am Eingang. Der Imam bringt das Gespräch selbst darauf, dass es auch in Niedersachsen muslimische Hassprediger und Salafisten gebe, die schlecht integrierte Menschen mit radikalen Parolen ködern. „Wir sind der Politik dankbar, dass sie konsequent gegen solche Gruppen vorgeht“, sagt er.

Offenes Haus: Imam Jawas Ahmad bei der Jubiläumsfeier der Gemeinde. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auf der anderen Seite gebe es bis heute Ausgrenzung und Feindbilder. „Wir müssen um unseren Platz in der Gesellschaft kämpfen“, sagt Jawad Ahmad. Er kann von Frauen berichten, die wegen ihres Kopftuches im Berufsleben diskriminiert würden und von Männern, die ihre Gebete nicht während der Arbeitszeit verrichten dürfen. Doch unterm Strich fällt seine Bilanz positiv aus: „Der Islam ist in Deutschland angekommen“, sagt er.

„Liebe für alle, Hass für keinen“: Die Stöckener Moschee bei Nacht. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass viele Mehrheitsdeutsche noch nie eine muslimische Gemeinde besucht haben – und dass der markanteste Moscheebau Hannovers am äußersten Rand der Stadt liegt, in einem Gewerbegebiet nahe der Autobahn, das für Besucherinnen und Besucher ohne Auto schwer zu erreichen ist. Man kann darin eine unwillkürliche Symbolik sehen.

Vielleicht, sagt der Imam, werde es ja irgendwann eine repräsentative Moschee in zentraler Lage in Hannover geben. „Das wäre eine Chance, weitere Ängste abzubauen.“ Er ahnt selbst, dass bis dahin wohl noch viel Zeit ins Land gehen wird.