﻿19-Jähriger rammt Streifenwagen und liefert sich ein Rennen mit der Polizei

Hannover. Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei vom Stadtteil Bult bis nach Misburg: Ein 19-Jähriger hat bei einer Kontrolle mit seinem Fiat Punto zunächst einen Streifenwagen gerammt und ist anschließend geflohen. Kurzzeitig war der junge Mann sogar als Geisterfahrer auf der B65 unterwegs. Er konnte aber schließlich vorläufig festgenommen werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen fiel der Fiat Punto der Polizei am Sonntag, 10. September, gegen 3 Uhr auf der Hans-Böckler-Allee kurz vor der Kreuzung zum Pferdeturm auf. Der Fahrer war nach Angaben der Polizei in Richtung Messeschnellweg unterwegs. „Der Fiat Punto folgte zunächst den Einsatzkräften zu einem Kontrollort“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover.

Polizei verfolgt 19-Jährigen in Fiat mit Hubschrauber

Doch als der Polizist auf der Beifahrerseite aussteigen wollte, fuhr der 19-Jährige nach Angaben der Sprecherin mit seinem Wagen in die Tür des Streifenwagens und floh auf dem Messeschnellweg in Richtung Süden. „Der Polizist blieb unverletzt“, sagt Bohrmann. Auch der Streifenwagen konnte noch fahren, sodass die Polizisten sofort die Verfolgung aufnehmen konnte. Über Funk forderten sie zudem weitere Unterstützung an, auch ein Polizeihubschrauber kam bei der Verfolgung zum Einsatz, so die Sprecherin.

Suche mit der Wärmebildkamera: Der Polizeihubschrauber konnte schließlich einen Menschen ausmachen. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Der junge Mann raste laut Polizei über den Messeschnellweg auf die B65 in Richtung Lehrte davon. „An der Anschlussstelle Anderten drehte der 19-Jährige jedoch das Auto und war nunmehr als Geisterfahrer auf der B65 unterwegs“, so die Sprecherin. Er floh mit dem Fiat Punto weiter auf die Anderter Straße und in ein Industriegebiet, ließ das Auto dort stehen und rannte davon.

Beamte finden jungen Mann mit Wärmebildkamera im Unterholz

Der Polizeihubschrauber aber konnte laut Bohrmann einen Menschen mit der Wärmebildkamera an der Gollstraße im Unterholz entdecken. „Einsatzkräfte fanden den 19-Jährigen letztendlich und nahmen ihn fest“, sagt die Sprecherin. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen, um festzustellen, ob er unter Einfluss von Alkohol oder Drogen gefahren war. Ein Ergebnis steht laut Bohrmann aber noch aus.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Danach konnte der 19-Jährige die Dienststelle zwar wieder verlassen, die Polizei ermittelt aber gegen ihn wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

