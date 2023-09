Hannover

Messerangriff in Stöcken: Verdächtige in Mainz festgenommen

In Stöcken haben zwei Männer am Montag einen 27-Jährigen niedergestochen und sind anschließend geflohen. Nun konnte die Polizei zwei Verdächtigen in Mainz aufspüren. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.