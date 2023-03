Schon wieder Wagen beschädigt: Unbekannter zerkratzt 25 Autos

Erneut hat ein Unbekannter in Hannover Lackschäden an Autos hinterlassen: Am Mittwoch zerkratzte der Täter 25 Wagen in Stöcken. Die Polizei prüft Zusammenhänge zu weiteren Taten und sucht Zeugen.

Hannover. 25 Wagen hat ein Unbekannter am Mittwoch im Stadtteil Stöcken zerkratzt. Es ist längst nicht der erste Vorfall dieser Art in den vergangenen Monaten. Die Polizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen.

„Am Donnerstag meldeten sich die ersten Geschädigten von den Fahrzeugen, welche unter anderem erhebliche Kratzspuren an ihren Fahrzeugen festgestellt haben“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover. Vor Ort stellten die Beamtinnen und Beamtinnen fest, dass insgesamt 25 Wagen verschiedener Hersteller zerkratzt waren.

25 Wagen an der Baumgartenstraße betroffen

Alle Fahrzeuge waren an der Baumgartenstraße geparkt. Durch die Befragung der Besitzer der Wagen konnte die Polizei den Tatzeitraum eingrenzen: Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass der Täter am Mittwoch, 15. März, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr zugeschlagen hatte.

Die Polizei prüft auch Zusammenhänge zu weiteren Fällen: Seit Beginn des Jahres wurden in verschiedenen Stadtteilen Hannovers mehrere Dutzend Autos beschädigt. Am 28. Januar zerkratzten Unbekannte 22 Autos im Stadtteil Vahrenwald. In der Zeit vom 21. bis 22. Februar traf es acht Fahrzeuge in Buchholz. Schließlich wurden am 24. oder 25. Februar 18 Wagen in der Oststadt zerkratzt. Dabei stellten die Ermittlerinnen und Ermittler zumeist wellenförmige Kratzspuren fest. Die Kratzspuren an den Wagen in Stöcken weisen nach Polizeiangaben jedoch ein längliches Muster auf.

Die Polizei ermittelt nun Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter Telefon (05 11) 109 38 17 zu melden.