﻿E-Scooter im Mittellandkanal: 30 tickende Öko-Bomben?

An der Brücke Vahrenwalder Straße haben Unbekannte 30 E-Scooter in den Mittellandkanal geworfen. Ein Uni-Experte befürchtet ein Auslaufen der Elektrolyte in den Akkus, sollten die Roller nicht geborgen werden.

Vandalismus: 30 E-Scooter, vor allem vom Anbieter Voi, haben Unbekannte an der Brücke Vahrenwalder Straße im Mittellandkanal versenkt.

Hannover. Purer Vandalismus oder schlicht Ärger über wild abgestellte E-Scooter? Immer mehr Elektroroller landen nach Angaben des Wasserstraßen- und Schiffahrtsamtes (WSV) in Gewässern. Besonders beliebt dafür in Hannover ist der Mittellandkanal. Unterhalb der Brücke über die Vahrenwalder Straße (Vahrenwald) liegen aktuell 30 E-Scooter – überwiegend vom Anbieter Voi. Der will seine Geräte nun bergen, denn die Fahrzeuge haben einen Wert von rund 30.000 Euro. Geortet wurden die E-Scooter über das GPS-Signal, das die Geräte abgeben.

„Unsere Erfahrung zeigt, dass solche Formen des Vandalismus in der Regel von vorbeikommenden Rowdies ausgehen, die geparkte E-Scooter ins Wasser befördern“, sagt Voi-Sprecher Tim Schäfer. Beim Start in Hannover habe man Abstellverbotszonen in unmittelbarer Ufernähe eingerichtet, damit sich die Gelegenheit für Vandalismus erst gar nicht biete.

Probleme auch in anderen Städten wie Köln oder Berlin

Auch andernorts gibt es Probleme mit versenkten E-Rollern. Taucher haben in Köln mehr als 500 E-Scooter auf dem Grund des Rheins gezählt. Auch in Berlin und in München sind ähnliche Fälle bekannt. Für das WSV stellen die Elektroroller auf dem Grund zunächst keine Gefahr dar. Der Mittellandkanal ist etwa vier Meter tief. Längerfristig könnten die Scooter allerdings zu einem Umweltproblem werden. Chemikalien, die aus den Akkus auslaufen können, stellen eine Gefahr für die Umwelt dar.

Versenkt: 30 E-Scooter haben Unbekannte an der Brücke Vahrenwalder Straße in den Mittellandkanal geworfen. Über das GPS-Signal der Roller können sie noch geortet werden. © Quelle: Frank Tunnat

Die Elektroroller werden von Lithium-Ionen-Akkus angetrieben. „Diese Batterien sind heutzutage die leistungsfähigsten, wiederaufladbaren Batterien mit der größten spezifischen Energiedichte“, sagt Reinhart Job von der Fachhochschule Münster. Die Kehrseite: Die als Ionentransporteur und Matrix eingesetzten Elektrolyte des Akkus sind oft giftig. Deshalb müssen Batterien und Akkus nach Möglichkeit als Elektroschrott eingesammelt und entsorgt werden.

Verunreinigen Batterie-Elektrolyte das Wasser?

Welche Schadstoffe dabei austreten können und welche Auswirkungen dies auf das Wasser haben kann, erklärt Reinhart Job so: „Je nach Batterietyp sind das verschiedene Elektrolyte. Dabei könnte je nach eingesetztem Elektrolyt zum Beispiel auch Flusssäure entstehen.“ Bei Tauchgängen im Rhein hatten Taucher seinerzeit festgestellt, dass die Elektroroller nicht nur rosten, sondern dass bei einigen bereits eine gelartige, klebrige Masse austritt – offenbar Inhaltsstoffe der Batterien.

Helmut Dedy, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, fordert deshalb schon länger: „Wer mit Rollern Geld verdient, ist auch für die Folgen verantwortlich. Wenn Nutzer E-Roller in Flüsse werfen, müssen die Unternehmen für die Bergung und Entsorgung geradestehen.“ Anbieter wie Voi reagieren auf das Versenken ihrer E-Scooter bereits und beauftragen Unternehmen mit der Bergung.

Bergungsaufwand der E-Scooter lohnt oft nicht

Die Bergung der Fahrzeuge ist extrem aufwendig. Meist müssen Spezialschiffe und Bergungstaucher zum Einsatz kommen, und das Gewässer muss während dieser Zeit für die Schifffahrt gesperrt werden. Die Außenstelle Lohnde beim WSV, die zuständig ist für den Bereich Hannover, hat sich mit Voi bereits in Verbindung gesetzt. Einen Termin für die Bergung gibt es aber noch nicht. Das WSV geht davon aus, dass eine Vielzahl weiterer E-Scooter auch an anderer Stelle im Mittellandkanal liegen, deren Bergung sich wegen des hohen Aufwandes wohl eher nicht lohne für die Unternehmen.