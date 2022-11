Drei Männer überfallen 39-Jährigen in Limmer und verletzen ihn mit Messer

In Hannover-Limmer ist ein 39-Jähriger von drei Männern überfallen worden. Die Täter verletzten ihr Opfer mit einem Messer an der Hand und entkamen mit dem Geld des Mannes. Der Polizei liegt eine detaillierte Beschreibung der Gesuchten vor.

Hannover. Bei einem Raubüberfall in Hannover-Limmer ist ein 39-Jähriger an der Hand verletzt worden. Am Dienstag sei der Mann auf der Friedhofstraße gegen 19 Uhr von drei Unbekannten lautstark aufgefordert worden, Handy und Geld herauszugeben. „Als sich der 39-Jährige weigerte, zückte einer der Täter ein Messer und verletzte sein Opfer“, teilte Polizeisprecherin Janique Bohrmann am Mittwoch mit. Ein weiterer Täter habe mit einem Schlagstock gedroht.

Anschließend seien die Räuber mit dem Geld des Opfers in Richtung Liepmannstraße geflüchtet. Der 39-Jährige ließ seine Verletzung im Krankenhaus ambulant behandeln.

Auffällige Täter

Das Opfer konnte die Täter genau beschreiben: Der Mann mit dem Messer ist muskulös, etwa 1,85 Meter groß und circa 25 Jahre alt. Er hat dunkle, zurückgegelte Haare mit einem breiten, einrasierten Scheitel. Darüber hinaus trägt er einen dunklen Vollbart. Gekleidet war er mit einer olivgrünen Bomberjacke, dunkler Jeans und weißen Sneaker.

Der Täter mit dem Schlagstock ist eher schlank, 1,90 bis 1,95 Meter groß und etwa 25 Jahre alt. Er hat eine Glatze und trägt ebenfalls einen dunklen Vollbart. Außerdem trug er eine goldfarbene Kette, eine weiße Jacke mit schwarzem Rückenaufdruck, eine weiße Adidas Hose und weiße Sneaker. Den dritten Angreifer schätzt das Opfer auf etwa 17 Jahre alt. Der junge Mann wird als muskulös und sehr klein (1,50 bis 1,60 Meter) beschrieben. Auch er trug weiße Sneaker.

Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes. Das Polizeikommissariat Hannover-Limmer bittet unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 39 20 um Zeugenhinweise.

Von Thomas Nagel