Vertreter der beiden großen Kirchen haben errechnet, dass in naher Zukunft jede Dritte ihrer 142.500 Kirchen-, Gemeinde- und Pfarrimmobilien nicht mehr gebraucht werden. Das Problem: Einer Umnutzung steht vielfach der Denkmalschutz im Wege.

Hannover. Der kontinuierliche Schwund der Kirchenmitglieder in ganz Deutschland wird in Kürze immer mehr Sakralbauten und andere Kirchenimmobilien überflüssig machen. Zwei Vordenker in der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) und im katholischen Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) beziffern in einer gemeinsamen Denkschrift erstmals die „gewaltigen Dimensionen ohne Vergleichbarkeit in Deutschland“ und die Folgen. Jede dritte Immobilie dürfte demnach überflüssig werden – und vielfach drohe der Abriss, wenn mit dem Denkmalschutz nicht mehr Freizügigkeit bei der Nachnutzung ausgehandelt werde.