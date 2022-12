﻿40 Wohnungen für Obdachlose am Geveker Kamp in Hannover fertig – erste Einzüge wohl noch diese Woche

Gerade im Winter ist Schutz gegen Kälte in der Obdachlosenhilfe das oberste Gebot. In Hannover ist jetzt – rechtzeitig vor den Feiertagen – am Geveker Kamp 9-13 eine Immobilie fertig geworden, die jahrelang leer stand. Der Tagesaufenthalt an der Dornierstraße dagegen wird wohl erst im Januar eröffnet.

40 Wohnungen für Obdachlose stehen künftig am Geveker Kamp 9, 11 und 13 in Davenstedt bereit. Die ersten können offenbar noch vor Weihnachten einziehen.

Hannover. Gerade rechtzeitig vor Weihnachten eröffnet in Hannover eine neue Obdachlosenunterkunft. Es handelt sich dabei um den Gebäudekomplex am Geveker Kamp 9–13 in Davenstedt, der zuvor jahrelang leer stand. Das teilte die Stadtverwaltung Hannover unserer Redaktion mit. Einzelheiten will die Stadt offenbar noch in dieser Woche präsentieren.

Die neue Unterkunft verfügt nach städtischen Angaben über 40 Wohnungen. Die ersten Obdachlosen werden offenbar schon in dieser Woche einziehen. Die wenigen Restarbeiten werden voraussichtlich im Januar 2023 abgeschlossen sein, heißt es in der Antwort der Stadt weiter. Eine Belegung der restlichen Wohnungen könne dann sukzessive erfolgen. Die Fertigstellung der neuen Wohnungen kommt offenbar zur rechten Zeit. „Wir schätzen die Zahl der Obdachlosen, die auf der Straße leben, auf 700 Menschen“, sagte Diakoniepastor Friedhelm Feldkamp gegenüber unserer Redaktion. Die Tendenz sei „stark steigend“.

Sanierungsstau am Geveker Kamp währte fünf Jahre

Am Geveker Kamp wurden die ersten Wohneinheiten bereits im September 2017 geräumt, mit den Sanierungsarbeiten sollte Mitte 2018 begonnen werden, doch es kam zu Verzögerungen. Damit gehört der Davenstedter Gebäudekomplex zu einer Reihe von Immobilien, die die Stadt bereits seit Langem sanieren wollte. Dann kam sie aber mit dem Projekt nicht voran. Die Folge: jahrelange Leerstände. Der hannoversche Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit hatte dies bereits vor einem Jahr kritisiert. Eine Gruppe von Aktivisten hatte Mitte dieses Monats mit einer Plakataktion mit mehr als 2000 Plakaten noch einmal darauf aufmerksam gemacht – und dazu aufgefordert, leer stehende Wohnungen zu melden.

Zwei weitere Projekte der Stadt werden nach Angaben der Verwaltung bis zum Jahresende nicht mehr fertig. Die Eröffnung des neuen Tagestreffs an der Dornierstraße in direkter Nachbarschaft der städtischen Notschlafstelle Alter Flughafen sei aufgrund andauernder Baumaßnahmen in schwieriger Witterungslage erst im Januar 2023 zu erwarten. Solange er geschlossen sei, stehe die Notschlafstelle Alter Flughafen aber weiter auch tagsüber zur Verfügung. Mit einem Ende der Sanierungsarbeiten der "Roten Reihe", einer Reihe von Backsteinhäusern an der Schulenburger Landstraße in Vinnhorst, sei erst Ende 2023 zu rechnen.

Zwei Immobilien werden inzwischen für Geflüchtete genutzt

Zwei weitere der seit Langem leer stehenden Immobilien, die ebenfalls ursprünglich für Obdachlose vorgesehen waren, werden mittlerweile für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Dabei handelt es sich um das ehemalige Schwesternwohnheim im Zooviertel in Kleefeld und die zur Notunterkunft für Geflüchtete hergerichtete ehemalige Halle von AS Solar in Bornum.