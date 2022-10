﻿Hannovers Oberbürgermeister Onay verleiht „Kompetenznachweis Kultur“ an 53 Jugendliche

Hannover. „Ich lese gern“, sagt Marie Stecker, „und ich wollte andere Kinder dazu motivieren, auch zu lesen.“ Darum hat Stecker, die derzeit die zehnte Klasse der Goetheschule in Herrenhausen besucht, in ihrer Freizeit beim stadtweiten Projekt „Lesementoring“ mitgemacht und Grundschulkindern in den Stadtteilen Misburg, Herrenhausen, Stöcken, Limmer und Roderbruch Freude am Lesen vermittelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für dieses Engagement ist Stecker nun – gemeinsam mit 52 weiteren Jugendlichen aus der Region Hannover – von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) mit dem „Kompetenznachweis Kultur“ ausgezeichnet worden.

„Ich wollte schon immer mal mit Kindern zusammenarbeiten“: Nergiza Mohad-Haidar (links) und Marie Strecker sind für ihr Engagement beim Projekt „Lesementoring“ ausgezeichnet worden. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Dieses Engagement von euch neben Schule und Freizeit ist nicht selbstverständlich“, lobte Onay bei seiner Rede im Neuen Rathaus. Neben einer Urkunde – dem „Kompetenznachweis“ – überreichte der Oberbürgermeister den Schülerinnen und Schülern auch jeweils eine Freikarte für ein Heimspiel des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 und eine Freikarte für das Theater. Beide unterstützen das Projekt „Kompetenznachweis Kultur“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jugendliche zeigen, dass Sprache Spaß macht

Über die Auszeichnung freut sich auch Nergiza Mohad-Haidar. „Ich wollte schon immer mal mit Kindern zusammenarbeiten“, sagt die Schülerin. Ein halbes Jahr lang hat sie einmal die Woche für eineinhalb Stunden Zeit mit den Kindern in kleinen Gruppen verbracht. Dabei hätten sie nicht nur gelesen, sagt Mohad-Haidar, sondern auch Spiele gespielt. Kreuzworträtsel und Galgenmännchen zum Beispiel, um den Kindern zu zeigen, dass Sprache Spaß macht.

Gemeinsam mit den „Lesementoring“-Teams wurden auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Medienmentorings“ aus dem Freizeitheim Vahrenwald und das Projekt „Rookies“ des Kulturtreffs Roderbruch geehrt.

Von Lisa Brendel