Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest: 40-Jähriger soll 660 Kilogramm Marihuana verkauft haben

Hannover. Durchsuchung von Wohnung und Geschäftsräumen: Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 40-Jährige soll in den vergangenen Jahren hunderte Kilo Marihuana und mehrere Kilo Amphetamine verkauft haben wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Er sitzt mittlerweile in U-Haft.

Bereits im vergangenen Jahr kamen die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen und das mithilfe von Informationen aus der Entschlüsselung des Kryptonetzwerks „Sky ECC“. Einsatzkräfte nahmen den Mann dann am Dienstagmorgen in Vahrenwald fest, als er gerade seine Wohnung verlassen wollte. „Es besteht der Verdacht, dass der Mann in den Jahren 2020 und 2021 gewinnbringend Drogen in nicht geringer Menge verkauft hat“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Konkret geht es um 660 Kilogramm Marihuana und drei Kilo Amphetamine.

Ermittler beschlagnahmen Mercedes und Geld

„Mit dem Geld aus den Drogengeschäften häufte der Tatverdächtige ein größeres Vermögen an“, so der Sprecher. Bei der Durchsuchung der Wohnung und eines Firmensitzes in Bothfeld stieß diePolizei auf verschiedene wertvolle Gegenstände: Die Ermittlerinnen und Ermittler beschlagnahmten einen mutmaßlich vom Drogengeld gekauften Mercedes Benz GLE 400d Coupé im Wert von etwa 100.000 Euro. Zudem fanden sie Geld, einen weiteren Wagen und eine hochwertige Uhr im Gesamtwert von 400.000 Euro.

Beim Transport und der Verteilung von Drogen sind Kriminelle auf Informationsaustausch angewiesen und nutzen dafür häufig verschlüsselte Messenger-Dienste. Vor einigen Jahren knackten Ermittlerinnen und Ermittler den Krypto-Messenger Enchrochat. Die Entschlüsselung löste mehrere tausend Ermittlungsverfahren aus.

Später gelang es Ermittlerinnen und Ermittlern auch auch den kanadischen Krypto-Messenger „Sky ECC“ zu entschlüsseln. In der Region Hannover folgten mehrere große Razzien. Mitte vergangenen Jahres gelang den Ermittlerinnen und Ermittler sogar ein Schlag gegen international agierende Drogenhändler: Sie sollen 23 Tonnen Kokain aus Südamerika in die Europäische Union geschmuggelt haben.