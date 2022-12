Eine skrupellose Räuberin ist für den Tod einer Seniorin in Hannover verantwortlich. Die Unbekannte trat die 84-Jährige an Heiligabend in deren Wohnung und durchsuchte anschließend alles. Die Verletzte verständigte zwar noch den Notruf, starb aber jetzt im Krankenhaus.

Umgetreten: Die Räuberin ließ ihr verletztes Opfer am Boden liegen, während sie die Wohnung durchsuchte.

Hannover: 84-jährige Seniorin stirbt nach Überfall am Heiligen Abend

Hannover. Die Polizei Hannover fahndet nach einer Räuberin, die eine 84-jährige Frau umgebracht haben soll. Die Unbekannte überfiel die Seniorin demnach am Heiligen Abend zu Hause an der Berliner Allee (Mitte). Während der Tat soll die Frau ihr Opfer getreten und verletzt am Boden liegen gelassen haben. Die Seniorin starb einen Tag später im Krankenhaus.

„Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes wollte die 84-Jährige gegen 12 Uhr ihre Wohnung verlassen“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann. In dem Moment habe die Unbekannte bereits im Hausflur gestanden. Zwar sei die Seniorin sofort zurück in ihre Wohnung gegangen, doch die Räuberin kam direkt hinterher. Bohrmann: „Im Wohnungsflur trat sie der 84-Jährigen gegen die Hüfte, sodass sie stürzte.“

Seniorin kann noch den Hausnotruf betätigen

Während die Seniorin verletzt am Boden lag, habe die Räuberin die Zimmer nach Wertsachen durchsucht. Ob etwas erbeutet wurde, ist noch offen. Anschließend floh die Unbekannte und ließ die 84-Jährige zurück. „Die Seniorin konnte über den Hausnotruf die Feuerwehr verständigen“, sagt Bohrmann. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, doch die Verletzungen waren offenbar zu schwerwiegend: Nach Polizeiangaben verstarb die 84-Jährige am ersten Weihnachtstag.

Immerhin konnte die Seniorin noch eine Beschreibung der Täterin abgeben. Die Gesuchte ist demnach etwa 1,70 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt. „Sie hatte mittelblondes, schulterlanges Haar und trug helle Kleidung“, sagt Bohrmann. Die Polizei ermittelt wegen Raubes mit Todesfolge und bittet unter Telefon (0511) 109 55 55 um Zeugenhinweise.