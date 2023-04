﻿90-Jährige entlarvt Trickdiebe und schlägt sie in die Flucht

Eine 90-Jährige aus Hannover hat nach Angaben der Polizei gleich drei Trickdiebe entlarvt und in die Flucht geschlagen. Die hatten zuvor versucht, in ihre Wohnung in Groß-Buchholz zu gelangen. Doch die Seniorin ließ sich nicht an der Nase herumführen.

Hannover. Einer 90-Jährigen ist es nach Angaben der Polizei innerhalb einer halben Stunde gelungen, drei Trickdiebe zu entlarven und in die Flucht zu schlagen. „Jeder der drei Betrüger versuchte eine andere Diebstahlmasche bei der resoluten Frau aus Groß-Buchholz, welche sich nicht an der Nase herumführen ließ und standhaft blieb“, sagt Anne Wellhöner von der Polizeidirektion Hannover.

Nach Angaben der Sprecherin versuchte zunächst ein Trickbetrüger, die Seniorin am Dienstag gegen 15.15 Uhr auf dem Weg zu ihrer Wohnung abzufangen. „Der Mann sprach die Seniorin an, gab vor, dass beide sich kennen würden und schlug vor, sich gemeinsam in die Wohnung der Groß-Buchholzerin zu begeben.“ Doch die Rentnerin lehnte vehement ab und sagte dem Mann, dass sie ihn nicht kennt. Dann ging sie weiter.

90-Jährige wird von Pärchen verfolgt

„Nach kurzer Zeit bemerkte die 90-Jährige, dass sie von einem Pärchen verfolgt wurde“, sagt Wellhöner. Im Hausflur sprach sie dann eine Frau an, die sich als Nachbarin ausgab und sich vorstellen wollte. Die aber stellte der angeblichen Nachbarin Fragen zum Einzug, die diese aber nur zögerlich beantwortete. „Im Laufe des Gesprächs wurde der Seniorin klar, dass sie es mit einer Betrügerin zu tun hatte“, sagt Wellhöner. Die Frau erfand dabei immer weitere Vorwände, um in die Wohnung der Rentnerin zu kommen. „Die Seniorin verweigerte ihr den Zutritt und schlug damit auch die weitere Betrügerin in die Flucht.“

Danach erschien laut Polizei auch noch ein Mann im Hausflur. Den hatte die 90-Jährige kurz zuvor noch mit der Frau gesehen. „Dieser gab sich als Ehemann der Frau aus, sagte, dass es einen Wasserrohrbruch gab und forderte die Seniorin dazu auf, in den Keller zu gehen und das Wasser abzustellen“, berichtet Wellhöner. Die aber weigerte sich erneut, zog das Handy aus der Tasche und rief die Polizei. Daraufhin liefen die beiden Trickbetrüger davon.

So sehen die mutmaßlichen Diebe aus

Der erste Täter ist circa 1,70 Meter groß, ungefähr 30 Jahre alt und korpulent. Zum Tatzeitpunkt hatte er kurze, glatte, dunkle Haare und trug eine blaue Jeans. Der zweite Mann wird ähnlich beschrieben. Die gesuchte Trickbetrügerin ist etwa 1,55 Meter groß und circa 30 Jahre alt. Ihre rötlichen Haare sind schulterlang und waren zum Tatzeitpunkt zu einem Pferdeschwanz gebunden. Auffällig war, dass ihre Bekleidung einen sehr geringwertigen Eindruck gemacht hat.

Der Zentrale Kriminaldauerdienst ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.