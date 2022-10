﻿Hannover 96 gegen Dortmund: Diese Straßen rund ums Stadion werden gesperrt

Am Mittwoch um 18 Uhr beginnt in der Heinz-von-Heiden-Arena das DFB-Pokalspiel zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund. Doch bereits vorher werden in Stadionnähe mehrere Straßen voll gesperrt. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen.

Hannover. Vor dem DFB-Pokalspiel zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund am Mittwoch, 18 Uhr, kann es in der Stadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei kündigt außerdem einige Straßensperrungen in Stadionnähe an.

Es gilt kein Parkverbot

Am Spieltag sind ab 15 Uhr folgende Straßen betroffen und für den Individualverkehr voll gesperrt: Arthur-Menge-Ufer, Robert-Enke-Straße, Beuermannstraße, Waterloostraße und Bruchmeisterallee. Ein Parkverbot gilt jedoch nicht. Das Befahren der Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Allee ist laut Polizei nur Lieferfahrzeugen und anderen berechtigten Verkehrsteilnehmern gestattet. Die Sperrung dauert bis etwa 22 Uhr an.

Schützenplatz steht nicht als Stellplatz zur Verfügung

Die Polizei bittet Autofahrer den Stadionbereich weiträumig zu umfahren. Der Schützenplatz steht außerdem nicht als Stellfläche bereit. Die Behörde verweist auf umliegende Park-and-Ride-Parkplätze und die Nutzung von Öffis.