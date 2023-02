﻿Bundespolizei im Fußballeinsatz: So lief der Großeinsatz beim Risikospiel

Hannover. Der Empfang zum „größten Auswärtsspiel seit dem Mauerfall“ ist ein Statement: Dutzende Einsatzkräfte der Bundespolizei erwarten die Fußballfans des FC Magdeburg schon an der Bahnsteigkante und führen sie umgehend in den Posttunnel. Der ist eigentlich für Bahnreisende tabu. Die Schmähgesänge der blau-weiß gekleideten Anhängerschaft schallen in den dunklen Katakomben, genau wie das Gebell der Polizeihunde, die die Gleisaufgänge bewachen. Das Aufgebot der Uniformierten lässt kein Aus-der-Reihe-tanzen zu.

Hier kommt keiner durch: Polizisten und Polizeihunde versperren Fans den Weg zu einem Gleis. © Quelle: Frank Tunnat

Denn die Polizei hat klare Spielregeln für die Auswärtsfans aufgestellt: Vom Hauptbahnhof geht es für die Gästefans mit der S-Bahn zum Bahnhof Linden/Fischerhof und von dort zum nahegelegenen Obi-Parkplatz in Linden-Süd. Der ist wiederum Startpunkt für den geplanten Fanmarsch der Magdeburger zum Stadion.

Aufeinandertreffen von Fangruppen verhindern

10.000 Auswärtsfans hat der 1. FC Magdeburg für das Spiel in Hannover mobilisiert, die später auch an einem Fanmarsch zum Stadion teilnehmen. Der Zeit- und Geldaufwand, den Bundes- wie Landespolizei zu solchen Anlässen betreiben, steht dem in nichts nach. Denn das oberste Ziel lautet, ein Aufeinandertreffen der rivalisierenden Fangruppen von Hannover 96 und Magdeburg und etwaige Ausschreitungen zu verhindern. In der Landeshauptstadt wie auch auf dem Hin- und Rückweg.

Zwei Tage vor dem Spiel: Am Freitagnachmittag wird das anstehende Wochenende im weitläufigen Gebiet der Bundespolizeidirektion Hannover besprochen. Neben dem Tagesgeschäft gehören auch Demonstrationen und eben Fußballansetzungen in Bremen, Hamburg und Hannover dazu. Die niedersächsische Landeshauptstadt zählt den größten Drehkreuzen für Fans in der Bundesrepublik. Aus allen Himmelsrichtungen passieren Anhänger von Erst-, Zweit- und Drittligaclubs die Landeshauptstadt.

Einsatzbesprechung: An jedem Wochenende geht die Bundespolizei angesetzte Fußballspiele durch. © Quelle: Manuel Behrens

Komplizierte Planung für die Polizei

Neben dem Risikospiel in Hannover muss sich die Direktion mit einem Parallelspiel beschäftigen, das ebenfalls Konfliktpotenzial birgt: Der FC St. Pauli hat Sonntag Hansa Rostock zu Gast. Auch hier haben die Auswärtsfans mobilisiert – in Bomberjacken soll es nach Hamburg gehen. Das Verhältnis zwischen den Anhängerschaften: schwierig.

Um vorab zu erfahren, worauf sich die Bundespolizei einstellen muss, hält sie Kontakt zu den Fanbetreuern der jeweiligen Vereine. Außerdem prüft die Behörde die Fahrkartenanfragen für bestimmte Zugverbindung. „So wissen wir, welche Bahnen besonders ausgelastet sind“, sagt Andreas Meier von der Bundespolizeidirektion Hannover. Den Magdeburgern stehen drei verschiedene Routen zur Verfügung, um zum Auswärtsspiel zu gelangen – über Braunschweig, über Wolfsburg und über Goslar. Das macht die Planung und Begleitung noch aufwendiger.

Großes Aufgebot: Die Polizei begleitet die Fans. © Quelle: Frank Tunnat

„Es gibt keine Hemmschwelle mehr“

Wenn es sich für die Anhängerschaft lohnt, werden mitunter Sonderzüge für die Fans organisiert. Das kann allerdings mehrere zehntausend Euro kosten und wird von den Bahnbetreibern nicht immer genehmigt. Generell ist die Zugnutzung von Fußballfans und der Zustand von Bahnen ein Problem in sich. Immer wieder verwüsten einige Chaoten Abteile. Bahnen sind dann für die Dauer der Reparatur nicht verfügbar. Da einige Anbieter eh schon Probleme mit der Bereitstellung von ausreichend Zügen haben, erweisen so manche „Fans“ dem Bahnverkehr einen Bärendienst. Erst Anfang Februar hatten Chaoten aus Lübeck auf dem Hin- und Rückweg von Hannover einen Zug beschädigt.

Doch nicht nur der Umgang mit Material ist ein Problem. Auch Zugbegleiter geraten immer wieder ins Visier von Randalierern. Oder Polizisten. „Wenn manche Fans niemand anderes finden, geht es gegen uns“, sagt Einsatzleiter Meier. „Es gibt keine Hemmschwelle mehr“, sagt er. Zwischen dem Auslöser eines Streits und Handgreiflichkeiten gebe es keine Zwischenstufe. Die Corona-Zeit samt Geisterspielen sei eine Entlastung für die Polizei gewesen. „Jetzt sind alle wieder voll da“, so Meier.

Bundespolizisten am Hauptbahnhof Hannover. © Quelle: Frank Tunnat

Wo die Informationen zusammenlaufen

Mehr als 200 Magdeburgfans strömen am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr aus einem Regionalzug aus Braunschweig. Ein Polizeihubschrauber hatte die Fahrt von oben verfolgt. Vor allem unter Ultras und Hooligans gilt es als beliebtes Spielchen, erst an späteren Bahnhöfen in die Züge zu steigen, um so der Polizei aus dem Weg zu gehen. Aus der Luft soll genau das beobachtet werden. So sollen in Braunschweig auch Eintracht-Fans dazugestoßen sein, die eine lose Fanfreundschaft mit Magdeburg pflegen, in Hannover aber für Ärger sorgen könnten.

Ein Hubschrauber steht wenig später auch über der hannoverschen Innenstadt. Die Kamera sendet Livevideos vom Obi-Parkplatz und dem 96-Fanmarsch, der in der Altstadt beginnt. Aus der Luft ist zu sehen, wie in der Nähe vom Landtag Rauchtöpfe gezündet werden. Derweil marschieren die blau-weißen Magdeburger in Richtung Stadion.

500 Bundespolizisten im Einsatz – für ein Fußballspiel

Die Aufnahmen vom Hubschrauber, die mehr als 100 Überwachungskameras im Hauptbahnhof, der Funkverkehr, die Einsatzkoordination und vieles mehr laufen gesammelt bei der Bundespolizei ein. Doch nicht alles lässt sich vorab planen: Es sind deutlich weniger Magdeburger per Zug angereist, als vorab angedacht. Statt 4500 sind es nur 1400 Menschen, darunter etwa 200 Risikofans. „Viele haben sich offenbar spontan entschlossen mit dem Auto zu kommen“, sagt Kevin Müller, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover.

Die Lage im Blick: In der Bundespolizeiinspektion am Hauptbahnhof wird der Einsatz koordiniert. © Quelle: Frank Tunnat

500 Bundespolizistinnen und –polizisten sind am Sonntag an verschiedenen Orten vor, während und nach dem Fußballspiel im Einsatz – nur für das eine Spiel. Einige sind extra aus Bayreuth in den Norden beordert worden. Hinzu kommen mehrere Hundert Kräfte der Landespolizei.

Offenbar hat sich das Gr0ßaufgebot bezahlt gemacht: Trotz Risikospiel blieben größere Auseinandersetzungen aus. Bei den Fanmärschen wurden auf beiden Seiten Pyrotechnik und Rauchtöpfe gezündet. Krawall gab es dann im Stadionbereich: Kurz vor Anpfiff vermummten sich mehrere Personen in den Fanblöcken der jeweiligen Mannschaften und zündeten auch hier Pyrotechnik. Zudem versuchten 96-Anhänger in die Blöcke der Magdeburger zu gelangen. „Dies konnte durch Einsatzkräfte der Polizei unterbunden werden. Etwaige Straftatbestände werden durch die Polizei geprüft“, sagt eine Sprecherin der Polizeidirektion Hannover.

Beim Verlassen des Stadions versuchten dann erneut Heimfans im niedrigen dreistelligen Bereich eine Polizeikette im Westbereich der Beuermannstraße zu durchbrechen. Die Polizei konnte sie zurückdrängen. In einer ersten Bilanz hat die Polizei Ermittlungen wegen Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Weitere Verfahren werden geprüft.

Magdeburg-Fans auf der Rückreise: Vom Hauptbahnhof geht es zurück. © Quelle: Frank Tunnat

Einsatz ist erst vorbei, wenn Fans zu Hause sind

Gegen 17 Uhr hatte ein Großteil der zugreisenden Magdeburger Hannover bereits verlassen. Per S-Bahn wurden sie zunächst zurück zum Hauptbahnhof gebracht. Der Zug in Richtung Braunschweig wartete bereits mit geöffneten Türen und etwas Verspätung. Die wurde dafür in Kauf genommen, dass die Gästefans nicht länger als nötig für Konfliktpotenzial am Bahnhof sorgten.

Eine abschließende Bilanz konnte die Bundespolizei am Sonntag noch nicht geben. Denn: „Wirklich vorbei ist der Einsatz erst, wenn auch wirklich alle Fans wieder zu Hause sind“, sagt Jörg Ristow von der Bundespolizeidirektion Hannover. Kurz nach Abfahrt eines vollbesetzten Zuges Richtung Magdeburg waren aber keine weiteren Zwischenfälle bekannt.