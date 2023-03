﻿Die Problemfans von Hansa Rostock kommen

Hansa Rostock ist zu Gast in Hannover: Die Fans des Klubs sorgten bei St. Pauli vor einigen Wochen für Krawall.

Etwa 6000 Anhänger von Hansa Rostock werden zum Spiel gegen 96 in Hannover (Start um 13.30) erwartet. Nach Ausschreitungen von Hansa-Fans in St. Pauli Ende Februar, sind Polizei und Verkehrsbetriebe auf einen schwierigen Spieltag vorbereitet. Die ersten Problemfans werden um kurz nach 1o Uhr am Hauptbahnhof erwartet. Hier gibt es die neuesten Entwicklungen.