Nach Ausschreitungen von Hansa-Fans in St. Pauli Ende Februar waren Polizei und Verkehrsbetriebe auf einen schwierigen Spieltag in Hannover vorbereitet. Doch die Anreise zu dem Spiel gegen 96 (Beginn um 13.30 Uhr) verlief entspannt. Nach dem Abpfiff zieht die Polizei eine positive Zwischenbilanz.

Hannover. Der FC Hansa Rostock zu Gast bei 96 in Hannover, nach den Ausschreitungen der Hansa-Fans in St. Pauli Ende Februar versetzte das die Einsatzkräfte im Vorfeld des Spiels am Sonntag in Alarmbereitschaft. Doch nach dem Abpfiff zog die Polizei eine erste positive Zwischenbilanz.