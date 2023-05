﻿Gästefans bewerfen Polizei mit Gegenständen: Drei Beamte verletzt

Einsatz für die Feuerwehr Hannover

Die Feuerwehr Hannover hat Schlimmeres verhindert: Erst brannte in einer Wohnung in Stöcken nur das Essen, dann aber schnell die ganze Küchenzeile. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen und so das Übergreifen des Feuers verhindern.