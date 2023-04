﻿96-Spiel in Hamburg: Zug mit Stickern beklebt – Bundespolizei kontrolliert 500 Fans

Großeinsatz in Hamburg-Harburg: Die Bundespolizei ist von einem Eisenbahnunternehmen um Hilfe gebeten worden, weil Fans auf dem Weg von Hannover zum Spiel in Hamburg eine Regionalbahn mit Stickern beklebt haben sollen. Mit dabei waren auch 96-Fans.

Kontrolle am Bahnhof: Mehr als 100 Beamtinnen und Beamte kontrollierten die Fans in Hamburg-Harburg.

Hannover/Hamburg. Die Bundespolizei hat knapp 500 Fußballfans am Bahnhof Hamburg-Harburg vor dem Spiel von Hannover 96 gegen den HSV kontrolliert. Der Grund: Sie sollen Sticker an die Scheiben eines Regionalzuges geklebt haben und eine Menge Müll hinterlassen haben. Unter ihnen waren auch 96-Fans.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Müll auch auf dem Bahnhof: Zuvor sollen Fans einen Zug verwüstet haben. © Quelle: Lenthe-Medien/Reimer/imago

Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hamburg berichtet, hatte das Eisenbahnunternehmen „Start-Unterelbe“ am Sonnabendmittag wegen des Vandalismus auf der Strecke von Hannover nach Hamburg die Bundespolizei um Unterstützung gebeten. Die Beamtinnen und Beamten können laut dem Sprecher auch bei der Identitätsfeststellung helfen, wenn ein Unternehmen zivilrechtliche Ansprüche geltend machen will, also etwa die Kosten für die Reinigung von den Fans erstattet haben möchte.

Mit Stickern beklebt: Der Zug wurde erst einmal aus dem Verkehr gezogen. © Quelle: Lenthe-Medien/Reimer/imago

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

120 Beamte im Einsatz

Insgesamt 120 Einsatzkräfte stellten nach Angaben des Sprechers ab 12.15 Uhr die Personalien der knapp 500 Fans fest. Diese wurden per Lautsprecher über die Maßnahme informiert. Gegen 13 Uhr war die Kontrolle beendet, so der Sprecher. Damit konnten die Fans mit deutlicher Verspätung weiterreisen. Den Anpfiff im Stadion haben sie damit wohl verpasst.

Lesen Sie auch

Im Zug waren nach Angaben des Sprechers Fans von Hannover 96, aber auch Anhänger des Hamburger HSV. „Die Sticker waren wohl hauptsächlich von Hannover-Fans“, so der Sprecher. Der Zug selbst wurde nach seinen Angaben zur Reinigung aus dem Verkehr gezogen.