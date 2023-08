﻿„Trinkbecher für Trinkwasser“ im 96-Stadion: Beim HSV-Spiel wollen sie die 500.000-Euro-Grenze knacken

Wenn Wasser ein Luxus ist: Seit 14 Jahren sammelt ein Team von Ehrenamtlichen im 96-Stadion „Trinkbecher für Trinkwasser“, um in Afrika Pumpen und Leitungssysteme bauen zu können. Beim Spiel gegen den HSV am 26. August könnte ein Rekord gebrochen werden.

Hannover. Es ist so einfach, den Wasserhahn aufzudrehen: „Wir halten Wasser für selbstverständlich, für viele Menschen in Afrika ist es Luxus“, sagt Anja Kutzke (54). Die Förderschullehrerin an der KGS Empelde engagiert sich seit 14 Jahren, betreut zusammen mit anderen Ehrenamtlichen die Aktion „Trinkbecher für Trinkwasser“. Bei Heimspielen von Hannover 96 ist es für Fans bequem, einen Euro für das Projekt zu spenden – sie müssen nur Kutzke und ihrem Team nach Abpfiff den Pfandbecher in die Hand drücken. Exakt 495.583-mal haben Menschen das bisher getan (oder anderweitig gespendet). Das Ziel: „Wir hoffen, dass wir beim HSV-Spiel am Samstag die 500.000-Euro-Marke knacken.“