﻿ Wie laufen die Geschäfte rund um das 96-Stadion? Das sagt Martin Kind

Hannover. Wie steht eigentlich Martin Kind zu dem geplanten Erbbaurechtsvertrag für das 96-Stadion? Bisher hat sich der Multi-Geschäftsführer im 96-Konstrukt nicht zu den Einzelheiten geäußert – und möchte das auch auf Anfrage dieser Redaktion nicht tun. Doch Fragen zu den Geschäften rund um die Arena hat der Profiboss beantwortet.

So haben die Geldgeber – neben Kind sind das Dirk Roßmann und seine Söhne Daniel und Raoul sowie Gregor Baum mit Ehefrau Julia – seit Bestehen der Gesellschaften nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung der Profisparte und des Arena-Unternehmens profitiert, betont Kind. Man habe „das gezeichnete Kapital aufgebracht und darüber hinaus Gesellschafterdarlehen gewährt, die aktuell über 14 Millionen Euro betragen.“ Vergütungen oder Ausschüttungen beziehe man als Gesellschafter nicht.

Hohe Verbindlichkeiten

Was die Arena betrifft, fällt in den Bilanzen der vergangenen Jahre auf, dass die Gesellschaft hohe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hat – zum 30. Juni 2021 waren es rund 13 Millionen Euro. Zu den Sicherheiten sagt Kind, die Arena habe „ein von den Gesellschaftern gestelltes Festgeldguthaben verpfändet, umfangreiche Sicherungsabtretungen vorgenommen sowie Haftungserklärungen der Gesellschafter vorgelegt.“ Abgezahlt werde nach Plan, trotz pandemiebedingter Einnahmeausfälle in den Vorjahren.

Das Stadion sei im Übrigen in einem guten Zustand. Im Baukonzessionsvertrag von 2002 hatte sich 96 verpflichtet, das Gebäude laufend zu modernisieren und dafür jährlich mindestens 600.000 Euro einzusetzen. Der Verpflichtung komme man nach, so Kind: „Wesentlicher darüber hinausgehender Sanierungsbedarf besteht somit nicht.“

In der Diskussion um die Höhe des zukünftigen Pachtzinses fällt außerdem auf, dass die Profisparte der Arena-Gesellschaft 5,16 Millionen Euro zahlt, um im Stadion spielen zu dürfen. Im Vergleich zum geplanten Erbbauzins von 27.500 Euro wirkt der Betrag enorm hoch. Dazu Kind: Man habe die Miete so festgesetzt, dass die Arena ihren Betrieb, Investitionen und Instandhaltungen, Tilgungen sowie die Gewerbesteuerlast finanzieren könne. In dem Betrag sei auch berücksichtigt, welche Einnahmen die Arena zusätzlich zum Spielbetrieb, also mit Konzerten und anderen Veranstaltungen, generiere: Im Zeitraum 2018 bis 2022 seien das jährlich zwischen 130.000 und einer Million Euro gewesen.

