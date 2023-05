﻿Hannover 96 und die Stadionpacht: Für einen Appel und ein Ei

Nur 27.500 Euro soll Hannover 96 bis zum Ende des Jahrhunderts bezahlen, um das Stadion betreiben zu können – wenn der Erbbaurechtsvertrag so abgeschlossen wird wie geplant. Das ist zu wenig, meint Katharina Kutsche, etwa im Vergleich zu anderen Profivereinen.

Hannover. Eins ist klar: Wer in ein Fußballstadion mit 49.000 Plätzen investieren will und auf eine gute Rendite hofft, sollte sich das Geschäft noch einmal gut überlegen. Arenen in dieser Größe auszulasten, ist weder einfach, noch lukrativ – da ist auch jene, in der Hannover 96 spielt, keine Ausnahme. Trotzdem sollte die Landeshauptstadt das Stadion am Maschsee niemandem für einen Appel und ein Ei überlassen.