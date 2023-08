﻿Arena-Gesellschaft, Profiabteilung, Verein: So funktioniert das 96-Konstrukt

Hannover. Sie ist die Vertragspartnerin der Landeshauptstadt: die Hannover 96 Arena GmbH & Co. KG (kurz: Arena GmbH). Das Unternehmen wickelt ab, was im Stadion passiert, organisiert die Spieltage in der Saison, kümmert sich um die Instandhaltung, Rasenpflege und was sonst nötig ist. Auch Konzerte, die im Stadion veranstaltet werden, werden über die Arena GmbH verbucht.

Das Unternehmen kassiert auch Miete von der 96-Profi-Abteilung, damit die Bundesligamannschaft im Stadion spielen kann. Üblicherweise sind das 5,16 Millionen Euro pro Jahr. In der ersten Pandemie-Saison mussten die Profis wegen einbrechender Einnahmen aus dem Spielbetrieb nur 50 Prozent der Miete zahlen. Auch in der Saison 2021/2022 wurde mit 75 Prozent nicht der volle Betrag fällig (3,87 Millionen Euro). Geschäftsführer der Arena-Gesellschaft ist Martin Kind.

Das Neue Rathaus in Sichtweite: Die Stadt will mit einem billigen Pachtzins für das Stadion am Maschsee den Bundesligafußball in Hannover sichern. Dabei profitiert von dem geplanten Erbbaurechtsvertrag vor allem eine Partei im 96-Gesellschaftskonstrukt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer ist der Mutterkonzern?

Das Unternehmen gehört wiederum zu 100 Prozent der Hannover 96 Sales & Service GmbH & Co. KG. Sie ist der Mutterkonzern, mit dem neben der Arena GmbH noch fünf andere Unternehmen verbunden sind. Die Sales & Service gehört drei bekannten Familien aus der Region, die das nötige Kapital stellen. Martin Kind und sein Sohn Alexander Kind haben über die Marniccam GmbH 13,34 Millionen Euro eingebracht – das entspricht 52,73 Prozent. Weitere fünf Millionen Euro hält die Rossmann Beteiligungs GmbH mit Dirk Roßmann und seinen Söhnen Daniel und Raoul (19,7 Prozent). Die Baum Holding von Gregor Baum hält 6,9 Millionen Euro (27,5 Prozent).

Das gesamte Profigeschäft von Hannover 96 – praktisch alles, was die Fans auf dem Platz wahrnehmen – wird in einem weiteren Tochterunternehmen der Sales & Service abgewickelt: der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA. In der Saison 2021/2022 setzte die Profiabteilung rund 38 Millionen Euro um. In der KGaA werden die Spielerwerte verbucht, Kosten für Transfers, Rechnungen für Spielerberater und vieles andere mehr. Dieses Unternehmen bekommt die Lizenz für die Bundesligateilnahme von der Deutschen Fußball-Liga.

Wo bleibt der Verein?

Der ist diesem Konstrukt schwer zu finden. Die Profiabteilung wird formal von der Hannover 96 Management GmbH geführt. Deren Geschäftsführer ist Martin Kind, auch deswegen wird er als Profiboss bezeichnet. Der Hannoversche Sportverein von 1896 e.V. ist hundertprozentiger Eigentümer dieser Management GmbH. Und in ihrem Aufsichtsrat sitzen sich zwei Vertreter des Vereins und zwei Vertreter der Kapitalseite gegenüber – leider seit Langem unversöhnlich, denn 2022 scheiterte der Verein an dem Versuch, Martin Kind als Geschäftsführer abzusetzen.

Was ist eine Kommanditgesellschaft (KG)?

Jetzt wird es noch mal kompliziert: Welche Rechtsform ein Unternehmen hat, ist letztlich immer eine Haftungsfrage. In einer Kommanditgesellschaft (KG) schließen sich zwei Gesellschafter zusammen. Der sogenannte Komplementär haftet persönlich und mit seinem gesamten Vermögen. Der Kommanditist haftet in Höhe des Betrags, den er in die Gesellschaft eingebracht hat.

Komplementär kann ein Privatmensch sein oder ein eigenes Unternehmen. Ist Letzteres der Fall, so wie bei der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA, wird aus einer KG eine GmbH & Co. KG. Jener Komplementär (hier die Hannover 96 Management GmbH) führt die Geschäfte der KG, so sieht es das Gesellschaftsrecht vor. Die Kommanditisten sind davon ausgeschlossen, haben aber ein Widerspruchsrecht bei ungewöhnlichen Geschäften.

Eine KG aA – auf Aktien – ist eine weitere Unterform. Das Kapital, das die Kommanditisten aufbringen, ist dann in Aktien zerlegt. Die Hannover 96 GmbH & Co. KGaA hat ein Grundkapital von 23 Millionen Euro, das sich auf 23 Millionen Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro verteilt.

HAZ