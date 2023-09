﻿Wie marode ist die Heinz-von-Heiden-Arena? Das sagen die Hannover-96- Fans

Hamburg, München, Berlin, aber nicht Hannover: Die Nationalelf wird auch in den nächsten Jahren nicht in der Heinz-von-Heiden-Arena spielen, das Stadion genüge den Ansprüchen nicht, heißt es beim Deutschen Fußballbund. Sehen die Fans von Hannover 96 das auch so? Wir haben sie vor dem Heimspiel gegen Osnabrück gefragt.

Hannover. Die Nationalelf wird auf absehbare Zeit keine Spiele mehr in Hannover austragen. Das kündigte der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes (DFB) Ralph-Uwe-Schaffert kürzlich an und begründete es mit dem schlechten Zustand des Stadions. Der „Zahn der Zeit“, sagte er der „Bild“, nage am einstigen Niedersachsenstadion. Die Rahmenbedingungen in Hannover entsprächen nicht mehr den Anforderungen. Ist das Stadion wirklich so marode? Was sagen die Fans? Wir haben sie vor dem Heimspiel gegen Osnabrück am Sonntag, 17. September, gefragt.