﻿Jetzt reagiert die Kommunalaufsicht: Stadionvertrag zwischen 96 und der Stadt Hannover auf dem Prüfstand

Hannover. Die zwischen der Landeshauptstadt und dem Fußballklub Hannover 96 angestrebte neue Vereinbarung über die Nutzung des Stadions am Maschsee kommt auf den Prüfstand. Die Kommunalaufsicht, eine Behörde im niedersächsischen Innenministerium, hat die Stadt um eine Stellungnahme zu dem umstrittenen Erbbaurechtsvertrag gebeten. Die rechtliche Prüfung und Bewertung werde voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen, erklärte ein Ministeriumssprecher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Verhandlungen zwischen Stadt und 96-Geschäftsführer Martin Kind sind in den letzten Zügen. Demnach soll 96 an Gelände und Stadion von 2030 an für 66 Jahre ein Erbbaurecht erhalten, das ist ein Recht fast wie Eigentum. 2096 soll das Stadion an die Stadt zurückfallen. 96 muss es solange unterhalten und soll es bis 2035 zu einer klimaneutralen Arena umbauen. Der Erbbauzins orientiert sich an den Sportförderrichtlinien für Breitensportvereine und würde rund 27.500 Euro im Jahr betragen. Andere Bundesligaklubs in erster und zweiter Liga zahlen sechsstellige Summen im Jahr.

Vorgaben nicht ausreichend beachtet?

Der im bundesweiten Vergleich niedrige Erbbauzins könnte mit Blick auf die Kommunalverfassung Fragen aufwerfen. Kommunen dürfen ihr Vermögen grundsätzlich nicht unter Wert vermieten oder verpachten. „Gleiches gilt für die Einräumung eines Erbbaurechts“, erklärte der Ministeriumssprecher. Die Frage ist, was das für die Höhe des von der Stadt zu erhebenden Erbbauzins bedeutet. „Allein die vereinzelt als zu niedrig kritisierte Höhe des Erbbauzinses ist kein Indiz dafür, dass die kommunalrechtlichen Vorgaben nicht ausreichend beachtet wurden“, betonte der Sprecher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Soll heißen: Der niedrige Pachtzins könnte gerechtfertigt sein, wenn 96 entsprechende Gegenleistungen erbringen muss. Daran bestehen Zweifel.

Die wichtigsten fünf Kritikpunkte:

Erstens: Der Zins bleibt laut dem aktuellen Verhandlungsstand auf 66 Jahre gleich. Üblich ist laut Experten eine Anpassungsklausel, in der festgelegt ist, dass sich der Pachtzins regelmäßig erhöht, und zwar abhängig vom Verbraucherpreisindex. Fehlt eine solche Klausel, ist der ohnehin schon niedrige Zins im Jahr 2096 noch weniger wert.

Zweitens: Die Sportförderrichtlinien der Stadt sind dazu gedacht, Breitensportler wie jene im TSV Limmer oder TuS Ricklingen zu unterstützen. Insofern ist schon verwunderlich, wie der Bundesligaklub Hannover 96 in diesem Bild zum Sitzen kommt. Im Vertrag geht es aber weder um den Traditionssportverein von 1896, noch um die Profiabteilung. Erbbaurechtsnehmer ist die Hannover 96 Arena GmbH & Co. KG, ein Wirtschaftsunternehmen ohne sportliche Aktivitäten.

Drittens: Ausgerechnet der Paragraf über den klimaneutralen Stadionbetrieb ist im Vertrag der mit den schwammigsten Formulierungen. Wie die Arena konkret umgebaut werden könnte, ist weder gutachterlich vorab geklärt worden, noch Bedingung für den niedrigen Erbbauzins. Dabei sollten die womöglich hohen Investitionskosten laut Stadt den geringen Zins rechtfertigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinzu kommt, viertens, dass die Verwaltung kaum eine Handhabe hat, sollte sich das Gebäude nicht klimaneutral sanieren lassen oder sich die Arena GmbH nicht an die Abmachungen halten. Angesetzt ist eine Vertragsstrafe von bis zu 50.000 Euro pro Verstoß.

Und fünftens hat die Stadt durchaus einen realistischen Pachtzins angepeilt: dann nämlich, wenn die Förderrichtlinien einmal wegfallen sollten. In jenem Fall hält die Verwaltung einen Erbbauzins von bis zu 570.721 Euro für angemessen – das Zwanzigfache des jetzigen Betrags.

HAZ