﻿Nach Kritik am Stadionvertrag: Stadt betont, es werde über die Jahre eine Preisanpassung geben

Hannover. Die Landeshauptstadt und Hannover 96 verhandeln weiter über den umstrittenen Stadionvertrag. Eine der von Experten ausgemachten Schwächen wurde inzwischen beseitigt. So erklärte ein Sprecher der Stadt am Freitag, es bestehe Einigkeit zwischen den Vertragsparteien, eine Preisanpassungsklausel in den Erbbaurechtsvertrag aufzunehmen.

Erbbaurechtsexperten hatten kritisiert, dass der geplante Erbbauzins von rund 27.500 Euro während der gesamten Vertragslaufzeit – also 66 Jahre lang – unverändert bleiben sollte. So stand es im aktuellen Vertragsentwurf. Üblich ist aber, den Pachtzins regelmäßig zu erhöhen, und zwar abhängig davon, wie sich die Verbraucherpreise inflationsbedingt entwickeln.

Der Sprecher betonte, solch eine Wertsicherungsklausel sei in allen Erbbaurechtsverträgen der Stadt enthalten und werde als Teil der notariellen Beurkundung auch in diesen Vertrag eingefügt. Auch die Vertragsstrafe, die mit 50.000 Euro pro Verstoß aus Expertensicht zu niedrig angesetzt ist, sei durchaus angemessen. Sie könne „unbegrenzt wiederholt eingefordert werden“, bis der Vertragsinhalt eingehalten werde. Sollte das nicht passieren, falle das Stadion an die Stadt zurück. kut, doe

