Der Sportverein Hannover 96 und die Stadt Hannover haben ein Lastenrad an das Tibetzentrum Hannover gestiftet. Damit unterstützen sie die Versorgung wohnungsloser Menschen.

Hannover. Die Stadt Hannover und Hannover 96 haben dem Tibetzentrum in der Odeonstraße ein Lastenrad gestiftet. Oberbürgermeister Belit Onay und 96-Sportdirektor Marcus Mann übergaben das Lastenrad an Myriam Abdel-Rahman-Sherif vom Tibetzentrum. Das Rad soll die Aufgabe der Mitarbeitenden der Einrichtung erleichtern, Obdachlose mit Lebensmitteln, Kleidung, Hygieneartikeln und Schlafsäcken zu versorgen. Die Aktion fand im Rahmen des Projekts Homeless care des Tibetzentrums statt. Die Stadt und Hannover 96 teilen sich die Kosten für das Rad und würdigten ausdrücklich das Engagement des Zentrums. So versorgten etwas dessen Mitarbeiterinnen am 1. Weihnachtsfeiertag in der City 150 wohnungslose Menschen mit Essen, Kaffee und Tee, Obst, Schlafsäcken und Iso-Matten – und brachten ihnen sogar Weihnachtsgeschenke.