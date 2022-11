﻿Hannover: A2 bei Langenhagen in zwei Nächten nur eingeschränkt befahrbar

Bauarbeiten: Die A2 ist bei Langenhagen in Fahrtrichtung Berlin in zwei Nächten nicht uneingeschränkt befahrbar.

In den Nächten auf Freitag, 2. Dezember, und Sonnabend, 3. Dezember, sowie in den vorherigen späten Abendstunden ist die A2 in Fahrtrichtung Berlin im Bereich der Anschlussstelle Langenhagen nur eingeschränkt befahrbar. Die Abfahrt ist in der zweiten Nacht sogar komplett gesperrt.

