Nachtbaustelle: A2 bei Wunstorf-Kolenfeld nur einspurig befahrbar

Prunkvolle Immobilie in Linden: Wohnungen in historischer Villa Stephanus sind fertig

Die Villa Stephanus an der Lindener Gartenallee wurde erst im Krieg zerstört, dann vom Land als Polizeistation heruntergewirtschaftet, von Aktivisten besetzt und ist jetzt wieder stilvoll hergerichtet. Wer hier einziehen will, muss allerdings tiefer in die Tasche greifen.