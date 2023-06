﻿Schwerer Unfall auf der A7: Strecke in Richtung Hamburg gesperrt

Auf der A7 ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Beteiligt waren zwei Lastwagen. Die Feuerwehr befreite einen eingeklemmten Fahrer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehr staut sich derzeit, es gibt Verzögerungen von mehr als einer Stunde.

Hannover. Schwerer Unfall auf der Autobahn 7 am Kreuz Hannover-Ost: Dort sind am Mittwoch, 8. Juni, zwei Lastwagen zusammengestoßen. Die A7 ist in Richtung Hamburg gesperrt. Autofahrende müssen laut Verkehrsmanagementzentrale mit Verzögerungen von mehr als anderthalb Stunden rechnen.