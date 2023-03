Ihr droht die Abschiebung, obwohl sie bestens integriert ist: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will die Jesidin Hayfaa Sharaf Elias zurück in den Irak schicken.

Hayfaa Sharaf Elias hat den Völkermord an den Jesiden im Nordirak überlebt. Als Analphabetin kommt sie nach Deutschland, macht den Realschulabschluss, findet eine Lehrstelle in Hannover als medizinische Fachangestellte. Trotz Fachkräftemangels soll sie jetzt abgeschoben werden. Die Kritik daran ist groß – auch in der Leserschaft der HAZ.

