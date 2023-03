﻿Nächste Runde im Tarifstreit: Am Dienstag streiken Hannovers Ärzte – und das müssen Sie wissen

Arbeitsniederlegung: Tausende Ärzte kommunaler Krankenhäuser in Niedersachsen wollen am Dienstag streiken.

Am Dienstag startet die nächste Streikwoche in Hannover. Den Auftakt machen Ärztinnen und Ärzte. Alle Standorte des Regionsklinikums sind von der Arbeitsniederlegung betroffen. Worauf müssen sich Patienten einstellen? Was fordern die Mediziner in den Tarifverhandlungen? Und was droht den Kliniken, wenn die Verhandlungen scheitern? Eine Übersicht.

