﻿Für Yvonne Brandes ist das „Kaufhaus für Jedermann“ in Ahlem ein Herzensprojekt

Seit einem halben Jahr betreiben Yvonne und Michael Brandes ein Sozialkaufhaus an der Wunstorfer Straße in Ahlem. Obwohl das finanziell nicht immer leicht ist, wollen sie expandieren.

Sehen den Bedarf an Secondhand: Yvonne und Michael Brandes vor ihrem Laden in der Wunstorfer Straße.

Hannover. Vor der gläsernen Eingangstür hängt ein Schild mit der Aufschrift „open“, davor stehen Fahrräder. Innen gibt es Weihnachtskugeln, Kleidung, Möbel, Dekoartikel, Filme – ein buntes Sammelsurium, das bereit ist, gekauft zu werden. Das „Kaufhaus für Jedermann“ an der Wunstorfer Straße ist ein Sozialkaufhaus. Menschen spenden Ausgedientes an den Laden. Dort wird es, wenn nötig, restauriert und repariert und für einen günstigen Preis wieder verkauft.

Wohnzimmergarnituren, Lego und Anzüge

Früher war das "Kaufhaus für Jedermann" im Seelzer Stadtteil Letter zu finden. Ende Mai ist Yvonne Brandes mit dem Laden ein paar Kilometer weiter nach Ahlem umgezogen. Sie betreibt ihn gemeinsam mit ihrem Vater Michael. Täglich kämen täglich Menschen vorbei, um Sachen, die sie nicht mehr bräuchten, abzugeben, erzählt die Geschäftsführerin. "Während uns Kinder ihr Lego herbringen, spenden andere ganze Wohnzimmergarnituren, hochwertige Anzüge oder Technik", sagt sie. Bei Bedarf kämen Yvonne und Michael Brandes oder Helfer auch zum Abholen von Gegenständen beim Kunden vorbei. Gleiches gelte für den Kauf größerer Objekte. Die Abholung und Lieferung seien dabei kostenlos. "Das wollen wir trotz der immensen Benzinkosten beibehalten", sagt Geschäftsführerin Brandes.

Ein buntes Sammelsurium: Im Laden finden sich Möbelstücke, CDs, Geschirr und vor allem Kleidung. © Quelle: Irving Villegas

Der Platz im Lager wird knapp

Über die große Bereitschaft der Menschen ihre ausgedienten Sachen zu spenden, schätzen sich Vater und Tochter zwar glücklich, doch merken sie auch, dass der Platz im Lager langsam knapp wird. So werde aktuell mehr gespendet als wieder verkauft. "Auf Dauer ist das nicht nur ein Platzproblem, sondern auch ein finanzielles", erklärt Michael Brandes, der in der Vergangenheit das Sozialkaufhaus "Labora" mit aufgebaut hat. So würden die fixen Ausgaben, wie Miete, Strom, Benzin und Werkzeuge von den Verkaufseinnahmen bezahlt. Sollten diese in einem Monat nicht zusammenkommen, müssen Yvonne und Michael Brandes in die eigene Tasche greifen, um den Laden am Leben zu halten.

Unterstützung etwa von der Stadt Hannover bekommt das „Kaufhaus für Jedermann“ nicht. „Ich will aber noch nicht aufhören“, sagt Yvonne Brandes. Sie hätte sich den Laden zu ihrer Lebensaufgabe gemacht – und das, ohne einen Cent an ihm zu verdienen. Während sie derzeit von Hartz IV lebt, arbeite ihr Vater Michael mittlerweile als Hausmeister im Kinderkrankenhaus Auf der Bult. Den Laden jetzt schon wieder schließen zu müssen, würde ihr das Herz brechen.

Blick ins gefüllte Lager: Aktuell wird im „Kaufhaus für Jedermann“ mehr gespendet als verkauft. © Quelle: Irving Villegas

Den Laden in Seelze musste Yvonne Brandes schon knapp ein Jahr nach Eröffnung wieder schließen, weil das Gebäude verkauft wurde. Eine Zeit lang hielt sie das Geschäft noch über einen Onlineshop am Laufen, merkte aber schnell: Das funktioniert nicht. „Unsere Stammkunden kommen nicht immer nur vorbei, weil sie gerade etwas brauchen, sondern auch einfach, um mit uns zu sprechen und den Kontakt zu halten“, sagt sie. Daher war klar, dass es einen neuen bezahlbaren Standort brauche. Durch Zufall entdeckten die Brandes die Immobilie in der Wunstorfer Straße in Ahlem. Direkt an der Bushaltestelle „Grundschule Ahlem“, sei der Laden gut erreichbar und fülle die Leere im Stadtteil, sagt Yvonne Brandes.

„Ich will noch nicht aufhören“: Yvonne und Michael Brandes haben sich das „Kaufhaus für Jedermann“ zu einer Lebensaufgabe gemacht. © Quelle: Irving Villegas

Ein zweites Projekt bereits in Planung

Der Bedarf an einem Sozialkaufhaus sei groß, da ist sich Yvonne Brandes sicher. Das positive Feedback der Kundschaft und das Engagement der Menschen zu spenden, bestätige ihre Meinung. Nachdem Yvonne und Michael Brandes den Laden in Ahlem eröffnet hatten, entwickelte sich schnell der Wunsch einen zweiten Standort zu eröffnen – und zwar wieder in Seelze. Dort möchten die Inhaber auf einer größeren Verkaufsfläche auch Kaffee und Kuchen anbieten, um noch mehr den Kontakt zu ihren Besuchern zu fördern. Ein Wunsch, den sie sich in Ahlem aufgrund der kleineren Ladengröße nicht erfüllen können.

Man sei mit der Stadt Seelze im Gespräch, sagt Yvonne Brandes. Für sie ist das „Kaufhaus für Jedermann“ ein Herzensprojekt. Liebend gerne würde sie noch größer denken und weitere Filialen eröffnen, doch das ist ohne die Unterstützung der lokalen Politik nicht möglich.

Von Jule Trödel