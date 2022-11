Eine American-Staffordshire-Hündin hat in Hannover-Ahlem den siebenjährigen Mischlingsrüden „Kian“ schwer verletzt. Polizei und Veterinäramt sind in dem Fall eingeschaltet. Die Rasse ist in vielen Bundesländern als gefährlich eingestuft. Allerdings nicht in Niedersachsen.

