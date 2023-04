Solar an der Nordbahn: Testbetrieb am Airport soll im Herbst starten

Hannover. Strom für 25 Haushalte mit vier Personen im Jahr bei einer Fläche von 1250 Quadratmetern: Der Hannover Airport baut – vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung – im dritten Quartal des Jahres eine Fotovoltaikanlage entlang der Nordbahn aus. Die Testphase soll drei Jahre dauern, in denen Ertrag und Auswirkungen auf Tiere, Landschaft und Flugbetrieb getestet werden. Etwa 580.000 Euro lässt sich der Flughafen dieses Pilotprojekt kosten.

Die Fotovoltaikanlage ist wesentlicher Teil einer grünen Umweltstrategie des Unternehmens, das bis 2030 seinen CO2-Ausstoß um 65 Prozent reduzieren und bis 2045 sogar klimaneutral sein möchte. Allerdings sind darin nicht die Starts und Landungen der Flugzeuge, sondern nur die Bewirtschaftung der Flughafengebäude einbezogen. Erste Pläne hatte Maik Blötz, der Co-Geschäftsführer beim Hannover Airport, zum Jahreswechsel bekannt geben. Am Dienstag stellte der Leiter der Abteilung für Immobilien-und Flächenentwicklung beim Flughafen, Mario Honkomp, nun weitere Details im Umweltausschuss der Region vor.

„Wollen Naturschutz mit dem Umweltschutz in Einklang bringen“

Generell nehme der Flughafen den Natur- und Artenschutz ernst, sagte Honkomp, denn der Airport verfüge im Sicherheitsbereich über rund 409 Hektar unversiegelte Fläche, auf der sich seltene und schützenswerte Tiere und Pflanzen angesiedelt hätten. So habe man das zweitgrößte Orchideenvorkommen in der gesamten Region Hannover und den größten Revierstandort für Feldlerchen in der Region. Weiterhin fühlten sich auf dem Gelände etwa Riesenbiber, Kamm-molch, Eisvogel, das Knabenkraut und der englische Ginster wohl.

„Jetzt wollen wir den Naturschutz mit dem Umweltschutz in Einklang bringen“, so der Leiter der Immobilienentwicklung. Gutachterlich habe sich ergeben, dass sich die meisten Gebäudedächer des Flughafens wegen der unzureichenden Statik nicht für eine Fotovoltaikanlage eignen würden. „Diese Gebäude müssten wir aufwendig instand setzen und einen Betrag in Millionenhöhe investieren. Deshalb sind wir auf die Idee gekommen, eine Fotovoltaikanlage entlang der Nordbahn zu planen.“

Möglich ist am Airport eine Erweiterungsfläche von 15 Hektar

Der Flughafen testet verschiedene Module in unterschiedlicher Winkel- und Himmelsrichtungen, um die bestmögliche Leistung herauszubekommen. Die Anlage soll in der Testphase rund 120.000 kWh pro Jahr erzeugen. Gutachterlich wird diese Anlage drei Jahre begleitet. Insbesondere die Auswirkungen auf Flora und Fauna interessieren Airport und Wissenschaftler. Auch die Blendung- und Radarreflexionen auf den Flugbetrieb sollen überprüft werden. Die Fläche wird für die Module überbaut, deshalb weist der Airport noch eine Vergleichs- und Referenzfläche in gleicher Größe aus wie die Fotovoltaikanlage.

Ist der Test erfolgreich, will der Airport bei der Fotovoltaikanlage nachlegen. Bis zu 15 Hektar oder 150.000 Quadratmeter (das sind mehr als 15 Fußballfelder) Fläche hat der Airport an drei Standorten identifiziert, die Strom jeweils in zweistelligem Giga-Bereich produzieren sollen. Zusammen ergäben diese PV-Anlagen nach heutigem Stand eine Stromleistung, die reicht, um bis zu 3900 Haushalte mit vier Personen für ein Jahr zu versorgen.

Flughafen Frankfurt plant 2024 eine 13-Megawatt-Anlage

Der Airport Hannover ist mit dem Projekt nicht alleine unterwegs in Deutschland. Am Flughafen Frankfurt gibt es seit Herbst 2022 eine ähnliche Demonstrationsanlage. Die Solarmodule dort sind senkrecht angeordnet, um die Biodiversität des Geländes zu schützen. In der finalen Ausbaustufe soll die Anlage dann eine Leistung von bis zu 13 Megawatt haben. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2024 vorgesehen.