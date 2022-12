﻿Iran-Proteste: Aktivisten fordern Hannoveraner im Historischen Museum dazu auf, laut zu sein

Hannover. 434 Menschen sind im Iran seit dem Tod von Jina Masha Amini gestorben. Mehr als 17.000 Menschen wurden verhaftet. Mehr als 1000 Demonstrationen haben im Iran stattgefunden. Auf kleinen Zetteln, die sich auf den Sitzplätzen im Historischen Museum verteilen, stehen diese Informationen geschrieben. Doch was haben all diese Zahlen eigentlich mit Hannover zu tun? Unter anderem dieser Frage hat sich die Podiumsdiskussion „Von Hannover bis Teheran“ gewidmet, moderiert von HAZ-Redakteur Jan Egge Sedelies.

Die Eingangshalle des Museums ist voll, alle Plätze belegt. Ein paar Menschen haben es sich auf einer Treppe bequem gemacht, andere stehen hinten bei den Spinden. Die Blicke der rund 200 Menschen sind nach vorne gerichtet – auf die beiden Aktivistinnen Ari und Soschia, den Aktivisten Sepehr und Susanne Umbach vom Norddeutschen Netzwerk Friedenspädagogik.

„Hanover for Iran“ organisiert regelmäßig Proteste

Ari arbeitet in Hannover als Architektin, ihre Eltern leben im Iran. Soschia pausiert mit ihrer Doktorarbeit, um sich als Aktivistin in der Landeshauptstadt für die Protestierenden im Iran stark zu machen. Sepehr hat vor zwei Jahren den Iran verlassen, lebt mittlerweile in Deutschland. Alle drei fühlen sich den Menschen im Iran verbunden, sind Teil der Gruppe

„Hanover for Iran“

, die in der Landeshauptstadt jeden Sonnabend Proteste organisiert.

Doch am Mittwochabend merken die Zuhörerinnen und Zuhörer schnell: Den Dreien geht es nicht darum, ihre eigenen Schicksale und Sorgen in den Vordergrund zu rücken. Sie wollen aufmerksam machen, Forderungen an die Politik stellen und den Iranerinnen und Iranern eine Stimme geben.

„Wir haben die Verpflichtung, laut zu sein“

Angst vor Konsequenzen durch ihren Aktivismus haben sie nicht. „Wenn wir in Deutschland über Angst sprechen, was sollen dann unsere Freunde und Familien im Iran sagen“, fragt Ari in die Runde und erntet Applaus. „Seit 43 Jahren leiden die Menschen im Iran, nicht erst erst seit dem Tod von Jina Amini“, sagt Soschia. „Doch nun ist das Leid für uns alle sichtbar – und wir haben die Verpflichtung, laut zu sein.“

Die beiden Aktivistinnen und der Aktivist erzählen von den Bildern und Nachrichten, die sie aus dem Iran erreichen. Von hoffnungsvollen Momenten, in denen die Menschen über die Straßen tanzen. Aber auch von Nachrichten, die Einblick in das Grauen geben. „Die Antwort des Regimes auf die Proteste ist Gewalt, Folter, Vergewaltigung“, sagt Soschia. Um diese Worte noch greifbarer zu machen, zeigen sie Bilder von jungen Menschen, die durch die Proteste ihr Leben verloren haben. Zahlreiche Zuhörinnen und Zuhörer zücken ihre Taschentücher.

Aktivist erzählt von Erfahrung mit Sittenpolizei

Sepehr berichtet selbst von einer Situation, in der die sogenannte Sittenpolizei ihn und seine Tante bedrohte, weil sich diese nach Meinung der Polizei nicht ausreichend bedeckte. In der Halle des Historischen Museums ist es still als der 22-Jährige spricht. Seine Worte machen deutlich, welcher Druck schon seit vielen Jahren auf den Menschen im Iran lastet.

Und wieso ist wichtig, dass auch im weit entfernten Hannover über all diese Erfahrungen gesprochen wird? Eine Antwort gibt Susanne Umbach: „Weil wir auf einer gemeinsamen Welt leben.“ Es gehe um einen weltweiten Einsatz für die Menschenrechte. Zudem sei auch die Sicherheit in Deutschland und in ganz Europa in Gefahr, würde das Regime im Iran an der Macht bleiben, ergänzt Soschia und verweist unter anderem auf Waffenlieferungen des iranischen Regimes nach Russland.

Die Hannoveranerinnen und Hannoveraner sollen Druck auf die deutsche Politik ausüben, damit diese das Regime im Iran nicht länger durch wirtschaftliche Beziehungen stärke – das fordern Soschia, Ari und Sepehr. „Wir müssen kämpfen“, sagt der 22-Jährige. „Wir geben nicht auf, bis wir gewinnen.“