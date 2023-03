﻿Im Überblick und mit Liste: Alle Osterfeuer 2023 in der Region Hannover

Ostern 2023 steht Anfang April bevor. Und das bedeutet auch wieder das Entzünden des traditionellen Osterfeuers zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag. Mehr als 260 davon gibt es offiziell in der Region Hannover, wir haben für Sie alle mit Ort und Zeit aufgelistet.

Hannover. Imposante Flammen und geselliges Beisammensein, dazu Stockbrot: Für viele gehört das Osterfeuer fest zum eigentlichen Osterfest dazu. Auch in diesem Jahr gibt es deshalb in der Region Hannover wieder zahlreiche Orte, an denen vom 6. bis 9. April Holz aufgestapelt und entzündet wird. Der Brauch war einst heidnisch, es sollte den Winter verbrennen und den Frühling einleiten. Die Christen übernahmen die Tradition, aus kirchlicher Sicht symbolisieren die Flammen die Freude über die Auferstehung Jesu – das Licht der Welt.