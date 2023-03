﻿Hannover: Alle streiken, nur Regiobus fährt – aber vielleicht nicht mehr lange

Wegen des bundesweiten Verdi-Warnstreiks am Montag, 27. März, steht bei der Üstra alles still. Auch der Bahnverkehr ist betroffen. Einzig Regiobus bringt seine Fahrgäste in der Region Hannover ans Ziel – und das hat einen Grund. Doch die streikfreie Zeit ist möglicherweise bald vorbei.

Hannover. Das Unternehmen wirkt wie das eine gallische Dorf bei Asterix: Während Üstra und Bahnverkehr wiederholt bestreikt werden, bedient Regiobus weiterhin nahezu alle seine Linien. Die Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst, zu denen Verdi – unter anderem am heutigen 27. März – regelmäßig aufruft, betreffen die Firma nicht. Hintergrund sind wie so oft komplexe Tarifstrukturen und entsprechend andere Vertragsvereinbarungen. Aber: Unter Umständen könnte demnächst auch bei Regiobus alles stillstehen.

Die Verkehrsbetriebe mit rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedient mehr als 120 Linien. Nach eigenen Angaben nutzen aktuell rund 27,3 Millionen Fahrgäste das Regiobus-Angebot in Hannovers Umland, mit den SprintH-Linien geht es auch bis direkt in die Landeshauptstadt. So besteht auch während der aktuellen Streikphase bei der Üstra regelmäßig die Möglichkeit, mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs zu sein – wenn auch hier und da mit Einschränkungen.

Regiobus: Möglicherweise drohen auch hier Streiks

Der Grund, warum Regiobus nicht von den Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst tangiert wird: Er heißt Eisenbahntarifvertrag (ETV). Im Unternehmen gilt schlicht ein anderes Regelwerk. Somit fahren die Beschäftigten auch an Tagen, an denen Busse und Stadtbahnen der Üstra in ihren Depots bleiben – wie eben am heutigen Montag, 27. März, oder vergangene Woche an gleich zwei Tagen. Die letzten ETV-Tarifverhandlungen gab es im Frühjahr 2022, entsprechend kam es damals bei Regiobus zu Arbeitsniederlegungen.

Aber: Möglicherweise sind auch hier die streikfreien Tage gezählt. Denn der zwölfmonatige Tarifvertrag läuft zum 31. März aus. Schon jetzt verlangt Verdi 550 Euro mehr pro Monat für die ETV-Beschäftigten. „Wir haben den Arbeitgeberverband AGVDE zur zügigen Aufnahme von Verhandlungen aufgefordert“, heißt es in einer Mitteilung von Ende Februar. „Die Streikbereitschaft ist durchweg hoch.“ Sollte der ETV-Vertrag zum Monatswechsel ohne Abschluss auslaufen, drohen Arbeitsniederlegungen. Falls zudem die Streiks im öffentlichen Dienst andauern, könnten bald im schlimmsten Fall sowohl zeitgleich bei Üstra und Regiobus die Fahrzeuge in den Depots bleiben.