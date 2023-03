﻿Als es die größte Bombenräumung in Hannovers Geschichte gab: Rückblick auf den 7. Mai 2017

Drei Blindgänger entschärft: Bis jetzt ist die Bombenräumung am 7. Mai 2017 die größte, die es jemals in Hannover gab.

Hannover. Regelmäßig werden im Großraum Hannover Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Oft finden Bauarbeiter die Blindgänger überraschend, in anderen Fällen führt die Auswertung alter Luftbildaufnahmen zu Fliegerbomben im Boden. Jedes Mal müssen für die Entschärfung Hunderte oder gar Tausende Menschen vorübergehend ihr Zuhause verlassen. So war es auch im Mai 2017, als es die größte Evakuierung in Hannovers Geschichte gab. Bis heute belegt die Bombenräumung sogar bundesweit Platz drei.

Die Rede ist von den drei Fliegerbomben an der Wedelstraße im Stadtteil Vahrenwald neben dem Üstra-Depot Dragonerstraße. Wegen des 1000-Meter-Sperrradius und der dichten Bebauung traf es 50.000 Menschen in Vahrenwald, List und Nordstadt – etwa ein Zehntel der gesamten hannoverschen Stadtbevölkerung. Immerhin: Da die fünf Verdachtspunkte schon im Vorfeld ausgemacht worden waren, ließ sich die Aktion langfristig planen. Außerdem: Die Experten schlossen neun weitere Metallsignale im Boden als Gefahren aus. Ansonsten hätte es sogar 53.200 Menschen getroffen. Nur in Frankfurt am Main gab es am 3. September 2017 mit rund 60.000 Menschen und Augsburg am 25. Dezember 2016 (54.000) mehr Evakuierte.

Die damalige Evakuierungszone im Norden Hannovers im Jahr 2017. © Quelle: HAZ

Bombe in Vahrenwald: 2500 Helferinnen und Helfer

Die Bombenräumung in Hannover glich dennoch einer logistischen Meisterleistung. So begann eine Außenstelle der Sophienklinik einen Tag vorher mit der Evakuierung. Auch 800 Menschen aus Alten- und Pflegeheimen mussten raus. Insgesamt sorgten 2500 Helferinnen und Helfer für einen reibungslosen Ablauf – die Vielzahl davon Ehrenamtliche. Parallel gab es ein großes Freizeitangebot: Das Frühlingsfest etwa öffnete früher und mit reduzierten Preisen, einzelne Hotels boten Speisen und Getränke für die Hälfte des regulären Preises an, in Kirchen gab es Gratiskonzerte.

Die eigentliche Räumung selbst ging dann verhältnismäßig schnell und unkompliziert. Alles begann um 9 Uhr, schon fünf Stunden später hatten alle Menschen die Sperrzone verlassen. Gegen 16.20 Uhr vermeldete der Kampfmittelbeseitigungsdienst schon die Entschärfung von zwei der drei Bomben. Die letzte machte allerdings Probleme, sodass die Experten ihr Wasserstrahlschneidegerät einsetzen mussten. Um 17.45 Uhr war schließlich alles vorbei, alle evakuierten Menschen durften zurück nach Hause.