﻿Hannover als Smart City – Debatte beim Wirtschaftsempfang 2022

Hannover. Wie kann Hannover smarter werden – also dynamischer, flexibler, digitaler, vielfältiger und resilienter gegen Krisen? Beim Wirtschaftsempfang im Hannover Congress Centrum (HCC) am Montagabend war dies das beherrschende Thema – denn ausdrücklich wolle man trotz der vielen Krisen nicht ins Klagen verfallen, wie Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel zum Auftakt sagte.

Für die neue Chefin des kommunalen Wirtschafts- und Umweltdezernats im Rathaus war es das erste Event dieser Art. Im Jahr 2020 ist der Wirtschaftsempfang wegen Corona ausgefallen, 2021 fand er nur in abgespeckter Digitalform statt. Es sei gut, sich jetzt wieder in Präsenz zu treffen – aber nun gelte es auch, nach vorn zu schauen und Hannover widerstandsfähiger gegen Krisen zu machen, sagte Ritschel.

Werben für smartes Denken: Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel (von links), Michael Frankenberg vom DB-Navigator-Erfinder und -Betreiber Hacon aus Hannover, Festrednerin Anja Förster und Oberbürgermeister Belit Onay. © Quelle: Christian Behrens

Auf dem Podium skizzierte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), wie das gehen könnte. Denn immerhin ist Hannover eine der Städte, die vom Bund im Zuge der „Modellprojekte Smart Cities“ mit 13,1 Millionen Euro gefördert wird. In zehn Arbeitsschwerpunkten wolle die Stadt bei der Digitalisierung vorankommen – sei es beim Verkehrsmanagement mit vernetzten Ampeln, sei es mit der Innenstadtentwicklung, der Gesundheitswirtschaft oder dem alles umspannenden Projekt, einen „Digitalen Zwilling“ der Landeshauptstadt zu errichten, in dem alle Prozesse auch virtuell ablaufen.

Betriebswirtin und Buchautorin Anja Förster: Rebellisch denken

Als Hamburger Gastrednerin spornte Betriebswirtin und Buchautorin Anja Förster die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der lokalen Wirtschaft dazu an, öfter mal „rebellisch“ zu agieren, wenn sie frische Impulse setzen wollten.

Auch Michael Frankenberg warb für unkonventionelle Wege – bei der Digitalisierung müsse alles einfach sein und schneller gehen. Er ist Chef der Firma Hacon aus der Podbielskistraße, deren bekanntestes Produkt fast jeder auf dem Handy hat. Denn Hacon hat den DB-Navigator entwickelt – die App, mit der Millionen Menschen täglich Fahrverbindungen heraussuchen und Tickets bezahlen. Frankenberg lobte zwar, dass sein Sohn inzwischen in Hannover in eine Tablet-Schulklasse gehe. In anderen Punkte aber sei Hannover weit zurück. Die Terminvergabe für städtische Ämter etwa sehe aus „wie das Internet aus den Neunzigern“. Das gab Lacher.

Volles Haus: Mehr als 600 Gäste beim Wirtschaftsempfang 2022 der Landeshauptstadt Hannover im HCC. © Quelle: Christian Behrens

Frankenberg betonte: Ein häufig gemachter Fehler sei, dass die Städte vieles selbst machten wollten. Restaurants kämen nie auf die Idee, ihre Reservierungs-Apps selbst zu programmieren. Bei Kommunen aber koche jeder sein eigenes Süppchen – „und so sieht es dann auch aus“. OB Onay widersprach: Die Terminvergabe sei längst überarbeitet, und auch sonst sei Hannover auf gutem Weg. In der jüngsten Bitcom-Studie etwa habe Hannover den „zweitstärksten Sprung nach vorn gemacht“. Es wurde als „Aufsteiger des Jahres“ tituliert.

Onay warb beim Publikum um Unterstützung. „Wir bringen das Ganze nur zum Fliegen, wenn möglichst viele Akteurinnen und Akteure mitmachen.“ Betriebswirtin Förster stimmte zu: Bei jeder Transformation gebe es „Auguren des Untergangs und Claqueure der Bedenkenträgerei“. Sie habe „Sorge, dass wir uns im Kreis drehen“. Ihre Empfehlung: „Mutiger sein.“

Bei Gleichberechtigung „Luft nach oben“

Zu Beginn des Empfangs hatte Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten Friederike Kämpfe den Stadt-Hannover-Preis mit dem Titel "Frauen machen Standort" verliehen. Preisträgerin Anna Lina Bartl hat 2018 das Kaffee-Unternehmen Mulembe gegründet, mit dem sie für möglichst nachhaltige Arbeits- und Produktionsbedingungen in Uganda sorgt und damit insbesondere auch Frauen faire Arbeitsbedingungen verschafft.

Dezernentin Ritschel wies darauf hin, dass Frauen weiterhin „in vielen Bereichen unterrepräsentiert“ seien. Man wisse aber: „Wo Frauen beruflich tätig sind, sind sie erfolgreich. Sie sind nicht weniger mutig, aber vielleicht risikobewusster.“ Noch immer seien nur etwa 28 Prozent aller Führungskräfte weiblich. Und auch zum diesjährigen Wirtschaftsempfang sei das Verhältnis der angemeldeten Geschlechter sehr ungleich. Der Frauenanteil betrug nur 29 Prozent. In Sachen Gleichberechtigung sei eben „noch Luft nach oben“, sagte Ritschel.

„Endlich wieder in Präsenz“

„Schön, dass man wieder Menschen in Präsenz treffen kann“: Enercity-Chefin Susanna Zapreva (v. li.) mit Ralph Sensing, Obermeister der Maler- und Lackiererinnung, Uwe Berger (Markenagentur B&B) und und Ansgar Heise vom Heise-Verlag. © Quelle: Christian Behrens

Mehr als 600 Teilnehmende aus den Führungsetagen von hannoverschen Unternehmen, Verbänden, Gewerkschaften und Initiativen waren der Einladung zum Empfang gefolgt – und genossen es sichtlich, wieder direkt miteinander ins Gespräch zu kommen. „Schön, dass man wieder Menschen in Präsenz treffen kann“, sagte etwa Enercity-Chefin Susanna Zapreva beim Plaudern mit Medienunternehmer Ansgar Heise (Heise-Verlag), und Umstehende wie Ralph Sensing, Obermeister der Maler- und Lackiererinnung, und Uwe Berger, Chef der Markenagentur B&B, stimmten ihr zu.